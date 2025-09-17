Erster Zinsschritt des Jahres: Fed senkt US-Leitzins wie erwartet

Die US-Notenbank Federal Reserve hat am Mittwochabend den ersten Zinsschritt des Jahres verkündet. Wie allgemeinhin erwartet senkt die Notenbank, auch schlicht als Fed bekannt, den Leitzins in den USA um 25 Basispunkte (0,25 Prozentpunkte).

Damit liegt der Leitzins in der weltgrößten Volkswirtschaft nunmehr bei 4,00 bis 4,25 Prozent. Anders als beispielsweise in Europa oder Großbritannien legt die Fed immer einen Korridor an Zinsen fest.

Anleger haben fest mit Zinsschritt gerechnet

Die Anleger hatten die Senkung praktisch fest eingepreist. Diverse Prognosen bezifferten die Wahrscheinlichkeit dieser Senkung zwischen 90 und 100 Prozent, mit einer geringfügigen Chance, dass die Fed sogar direkt um 50 Basispunkte (ein halber Prozentpunkt) nach unten geht.

Im Vorfeld blieben die Anleger trotzdem in der Defensive. Der deutsche Leitindex Dax schloss am Mittwoch nur wenig verändert bei 23.359 Punkten. An der Wall Street notierte der marktbreite S&P 500 vor der Zinssitzung leicht im Minus, wobei der Index in den vergangenen Handelstagen aufgrund der Zinshoffnungen mehrere neue Rekorde aufgestellt hatte. Dabei durchbrach der S&P 500 sogar erstmals die Marke von 6.600 Punkten.

"Eine Zinssenkung ist praktisch beschlossene Sache", kommentierte Benoit Anne, Anleiheexperte bei MFS Investment Management. Mit Blick nach vorn drohe aber eine Enttäuschung, denn von Fed-Chef Jerome Powell sei keine Kommunikation der zukünftigen geldpolitischen Absichten zu erwarten.

Datenabhängigkeit und Prognosen seien nicht gut miteinander vereinbar, ergänzte Anne. Nachdem die Anleger bereits eine erhebliche Lockerung eingepreist hätten, sei der Spielraum für eine Überraschung groß.

Fed-Direktoren rechnen mit zwei weiteren Zinsschritten in diesem Jahr

Diese blieb nun allerdings aus, die Kurse an der Wall Street stiegen nach dem Zinsentscheid, der Dow Jones markierte ein Rekordhoch bei 46.261 Punkten. Das dürfte auch den neuen Aussichten geschuldet sein. Die Zinshüter sehen zwei weitere Zinsschritte noch in diesem Jahr.

Geht es im gleichen Tempo weiter, würden die Leitzinsen demnach zum Jahresende bei einem Korridor von 3,5 bis 3,75 Prozent stehen. Einmal mehr verwiesen die Währungshüter auf die etwas erhöhte Inflation, schraubten darüber hinaus aber auch ihre Wachstumsprognosen für 2025 und 2026 leicht nach oben.

Geldpolitik im Visier Trumps

Was diesen Zinsschritt zudem besonders macht: Die Inflation in den USA rangiert mit zuletzt 2,9 Prozent weiter auf einem erhöhten Niveau, hat zum Höhepunkt der Teuerung nach der Inflation aber spürbar nachgelassen, den Leitzins hielt die Fed deutlich darüber. In Europa ging der Preisauftrieb ebenfalls stark zurück, wobei die Europäische Zentralbank (EZB) die Zinsen bereits deutlich stärker senkte als die Fed.

Doch die US-Zinshüter unter Fed-Chef Jerome Powell zögern seit Dezember mit Senkungen, obwohl US-Präsident Donald Trump vehement auf niedrigere Zinsen pocht - und dabei auch verbal gegen Powell feuert. Dieser wiederholte indes, dass ausgerechnet Trumps eigene Zölle den Inflationsausblick dermaßen unsicher machen, dass die Fed zum Abwarten gezwungen sei.

Über Wechsel im Führungsgremium der Fed versucht Trump zudem, die Geldpolitik nach seinem Willen zu formen. So übernimmt mit Stephen Miran ein Vertrauter Trumps eine Vakanz unter den Fed-Gouverneuren zeitweilig. Miran war auch das einzige Mitglied im Offenmarktausschuss, dem entscheidenden Gremium der Fed, welches am Mittwoch für eine Senkung direkt um 50 Basispunkte votierte.

(mit Material von dpa-AFX)