FED Zinsentscheid 20:00

Heute Abend schaut die ganze Wall Street nach Washington: Die US-Notenbank Fed entscheidet über die Zinsen – und fast alle erwarten die erste Senkung seit Dezember. Mit 96 % Wahrscheinlichkeit geht der Markt von minus 25 Basispunkten aus, eine halbe Prozent-Senkung gilt als extrem unwahrscheinlich. Doch entscheidend ist nicht nur der Schritt heute, sondern was Jerome Powell um 20:30 Uhr auf der Pressekonferenz sagt: Startet jetzt ein längerer Zinssenkungszyklus – oder bleibt es bei einem vorsichtigen Signal? Besonders spannend: der sogenannte Dot Plot, also die Zinsprojektionen der Fed für die kommenden Quartale. Klar ist: Die Wirtschaft läuft noch robust, der Arbeitsmarkt kühlt sich ab, die Inflation bleibt über Ziel – und genau in diesem Spannungsfeld muss die Fed navigieren.



