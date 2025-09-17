FED Pressekonferenz 20:30

// Dieses Video ist keine Anlageberatung und entspricht keiner Kaufempfehlung! //



Die Fed hat geliefert: Zum ersten Mal seit Dezember senkt die US-Notenbank die Zinsen – um 25 Basispunkte auf jetzt 4,00 bis 4,25 Prozent. Und nicht nur das: Für den Rest des Jahres stellt die Fed gleich zwei weitere Zinssenkungen in Aussicht. Die Begründung? Die Wirtschaft schwächelt, das Jobwachstum verlangsamt sich, gleichzeitig bleibt die Inflation über dem Ziel – also ein echter Balanceakt für Jerome Powell.



An der Wall Street hat vor allem der Dow Jones stark reagiert, plus 410 Punkte, getrieben von Walmart, das über 2 Prozent zulegt. Der S&P 500 ist leicht im Plus, während die Nasdaq abtaucht. Hier drücken Verluste bei Tech-Größen wie Nvidia, Alphabet und Amazon. Besonders Nvidia verliert über 2 Prozent, nachdem China den Kauf bestimmter Chips untersagt hat.



Damit ist klar: Die Fed leitet einen Lockerungszyklus ein – aber die Unsicherheit über Konjunktur, Inflation und Jobs bleibt hoch. Powell steht jetzt mehr denn je im Spagat.

