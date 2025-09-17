Händler: Übernahmespekulationen treiben Puma-Aktien

Frankfurt (Reuters) - Aktien des Sportartikelherstellers Puma sind am Mittwoch um knapp zehn Prozent nach oben geschossen.

Händler verwiesen auf einen Bericht des "Manager Magazin", demzufolge sich die Beteiligten auf eine mögliche Übernahme vorbereiteten. Dem Bericht zufolge stünden offenbar zwei Investoren bereit, das 29-Prozent-Paket der französischen Milliardärsfamilie Pinault zu erwerben.

Vergangene Woche hatten Insider noch berichtet, dass die Holding der Familie zum gegenwärtigen Börsenwert nicht verkaufen wolle. Die Familienholding sei zwar von vielen Interessenten für das Aktienpaket kontaktiert worden, es fänden jedoch keine Gespräche statt, hatte eine mit der Sache vertraute Person der Nachrichtenagentur Reuters gesagt.

