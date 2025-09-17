Werbung ausblenden

Händler: Übernahmespekulationen treiben Puma-Aktien

Reuters · Uhr
Artikel teilen:
Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Aktien des Sportartikelherstellers Puma sind am Mittwoch um knapp zehn Prozent nach oben geschossen.

Händler verwiesen auf einen Bericht des "Manager Magazin", demzufolge sich die Beteiligten auf eine mögliche Übernahme vorbereiteten. Dem Bericht zufolge stünden offenbar zwei Investoren bereit, das 29-Prozent-Paket der französischen Milliardärsfamilie Pinault zu erwerben.

Vergangene Woche hatten Insider noch berichtet, dass die Holding der Familie zum gegenwärtigen Börsenwert nicht verkaufen wolle. Die Familienholding sei zwar von vielen Interessenten für das Aktienpaket kontaktiert worden, es fänden jedoch keine Gespräche statt, hatte eine mit der Sache vertraute Person der Nachrichtenagentur Reuters gesagt.

(Bericht von Anika Ross. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Puma
adidas

Das könnte dich auch interessieren

Spekulationen über Fusion mit Adidas
Aktienkurs von Puma zieht deutlich angestern, 14:17 Uhr · dpa-AFX
Aktienkurs von Puma zieht deutlich an
Großaktionär verkauft Aktien
Beiersdorf-Talfahrt geht weiterheute, 08:36 Uhr · dpa-AFX
Beiersdorf-Talfahrt geht weiter
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Daten von Polymarket
Die fünf spannendsten Börsen-Wettenheute, 09:00 Uhr · onvista
Trading-Impuls
Die Zalando-Aktie steht kurz vor einem Kaufsignalgestern, 15:30 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Zuckerberg und Co.: US-Techelite gibt ein armseliges Bild ab15. Sept. · Acatis
Alle Premium-News
Werbung ausblenden