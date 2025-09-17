IRW-News: SOUTHERN SILVER EXPLORATION CORP: Southern Silver erwirbt Kaufrecht für wichtigen Bergbau-Claim neben seinem Konzessionsgebiet Cerro Las Minitas in Durango (Mexiko)

IRW-PRESS: SOUTHERN SILVER EXPLORATION CORP: Southern Silver erwirbt Kaufrecht für wichtigen Bergbau-Claim neben seinem Konzessionsgebiet Cerro Las Minitas in Durango (Mexiko)

17. September 2025 / IRW-Press / Southern Silver Exploration Corp. (TSXV: SSV) (das Unternehmen oder Southern Silver) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen mit einem unabhängigen Dritten eine Vereinbarung über den Erwerb des Bergbau-Claims Puro Corazon getroffen hat, der an sein zu 100 % unternehmenseigenes Projekt Cerro Las Minitas angrenzt (siehe Abbildungen 1 und 2 unten).

Die privat betriebene Mine Puro Corazon fördert derzeit etwa 60 Tonnen Erz pro Tag und produziert ein Silber-Blei-Konzentrat sowie ein Zinkkonzentrat. Southern Silver wird Puro Corazon in das wesentlich größere Projekt Cerro Las Minitas integrieren, um erhebliche Kapital- und Betriebssynergien zu erschließen. Southern Silver beabsichtigt, unverzüglich mit einem 12.000 Meter umfassenden Infill-Bohrprogramm in Puro Corazon zu beginnen und dann im ersten Quartal 2026 mit der Erstellung eines aktualisierten technischen Berichts und einer wirtschaftlichen Erstbewertung (PEA) gemäß den Bestimmungen von National Instrument 43-101 zu beginnen.

Eckpunkte der Transaktion

· Starkes Potenzial für kurzfristiges Ressourcenwachstum: Infill-Bohrprogramm zur Unterstützung einer stufenweisen Ressourcenerweiterung für das konsolidierte Projekt Cerro Las Minitas.

· Gewinn an Kapitaleffizienz: Möglichkeit zur Verbesserung der Kapitaleffizienz durch schnelleren Zugang zu höherwertigen Mineralisierungen bei gleichzeitiger Vermeidung von Entwicklungsarbeiten rund um den Bergbau-Claim Puro Corazon.

· Verbesserte Sequenzierung des Abbauplans: Die frühzeitige Einbeziehung des Materials aus Puro Corazon in den Abbauplan aufgrund seiner oberflächennahen Lage und hochgradigen Beschaffenheit dürfte die Wirtschaftlichkeit des Projekts stärken.

· Verbesserte Wirtschaftlichkeit des Projekts: Die Kombination aus Kapitaleffizienz, optimierter Sequenzierung und potenziellen Durchsatzsteigerungen führt zu potenziellen Verbesserungen des Kapitalwerts und des internen Zinsfußes.

· Zusätzliche Vorteile: potenzielle Synergien und Effizienzsteigerungen in den Bereichen Genehmigungen, Umweltmanagement, Sicherheit und Datenerfassung.

Lawrence Page K. C., President des Unternehmens, sagte: Der Erwerb von Puro Corazon wird es uns ermöglichen, die Risiken zu verringern und die Entwicklung von Cerro Las Minitas auf kapitaleffiziente Weise zu beschleunigen, wobei das Produktionsprofil und die Wirtschaftlichkeit erheblich verbessert werden.

Robert Macdonald, Vice President of Exploration, sagte: Ich bin begeistert von der Möglichkeit, mit den Bohrungen bei Puro Corazon zu beginnen, wo bereits zahlreiche hochgradige oberflächennahe Ziele identifiziert wurden. Wir verfügen über umfangreiche historische Daten von Puro Corazon, die als Leitfaden für die Exploration dienen und deren Ergebnisse in eine aktualisierte PEA einfließen werden, und ich bin zuversichtlich, dass wir einen erheblichen Mehrwert für das Projekt Cerro Las Minitas schaffen können.

Abbildung 1: Lage des Claims Puro Corazon mit dem bestehenden Kleinbergbau und der Aufbereitungsanlage

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81079/SSV_091725_DEPRcom.001.png

Abbildung 2: Lage des Claims Puro Corazon im Verhältnis zu den bestehenden Lagerstätten bei Cerro Las Minitas

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81079/SSV_091725_DEPRcom.002.png

Das Unternehmen hat das Recht erhalten, den Bergbau-Claim Puro Corazon von einem unabhängigen Verkäufer zu erwerben, wobei eine Reihe von Barzahlungen über einen Zeitraum von vierzig Monaten nach Abschluss einer endgültigen Abtretungsvereinbarung mit dem Verkäufer zu leisten sind. Der Erwerb ist nicht mit der Ausgabe von Wertpapieren des Unternehmens verbunden.

Über Southern Silver Exploration Corp.

Southern Silver Exploration Corp. ist ein Explorations- und Erschließungsunternehmen, das sich in erster Linie auf die Entdeckung von Rohstofflagerstätten von Weltformat entweder durch eine direkte Beteiligung oder durch Joint-Venture-Partnerschaften bei Mineralkonzessionsgebieten in bedeutenden Rechtsgebieten konzentriert. Unser besonderes Augenmerk gilt dem zu 100 % unternehmenseigenen Silber-Blei-Zink-Projekt Cerro Las Minitas im Herzen des mexikanischen Silbergürtels Faja de Plata, der zahlreiche erstklassige Rohstofflagerstätten - wie z.B. Penasquito, Los Gatos, San Martin, Naica und Pitarrilla - beherbergt. Wir haben ein Team aus erfahrenen Experten mit besten technischen, betrieblichen und geschäftlichen Fachkenntnissen zusammengestellt, die uns bei der Exploration unterstützen, um das Projekt Cerro Las Minitas zu einem erstklassigen hochgradigen Silber-Blei-Zink-Bergbaubetrieb auszubauen. Das neu erworbene Konzessionsgebiet Nazas befindet sich in demselben Bundesstaat wie das Konzessionsgebiet Cerro Las Minitas. Unser Konzessionsportfolio umfasst auch das Porphyr-Kupfer-Gold-Projekt Oro und das Gold-Silber-Gang-Projekt Hermanas, für die derzeit Genehmigungsanträge zur Durchführung eines Bohrprogramms gestellt werden. Beide Projekte befinden sich im Süden von New Mexico, USA.

Robert Macdonald, MSc. P.Geo, Vice President of Exploration bei Southern Silver Exploration Corp., ist ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der kanadischen Vorschrift National Instrument 43-101 und hat die Erhebung der Daten für das Projekt Cerro Las Minitas, über die hierin berichtet wird, direkt überwacht. Er ist für die Erstellung der technischen Informationen in dieser Mitteilung verantwortlich.

Für das Board of Directors

Lawrence Page

Lawrence Page, K.C.

President & Direktor, Southern Silver Exploration Corp.

1100-1199 West Hastings Street

Vancouver, BC, V6E 3T5

Für nähere Informationen besuchen Sie bitte die Webseite von Southern Silver unter southernsilverexploration.com oder kontaktieren Sie uns unter der Rufnummer 604.641.2759 bzw. per E-Mail an corpdev@mnxltd.com.

Die TSXV und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSXV als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse und Umstände und sind somit typischerweise Risiken und Unsicherheiten unterworfen. Die tatsächlichen Ergebnisse können unter Umständen wesentlich von jenen abweichen, die in solchen Aussagen prognostiziert werden. Insbesondere enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Informationen, die sich unter anderem auf das geplante Bohrprogramm auf der Konzession Puro Corazon sowie die Erstellung eines technischen Berichts und einer wirtschaftlichen Erstbewertung beziehen. Diese Aussagen basieren auf einer Reihe von Annahmen, darunter unter anderem zur allgemeinen Wirtschaftslage, zu Zinssätzen, Rohstoffmärkten, behördlichen und staatlichen Genehmigungen für die Projekte des Unternehmens sowie zur Verfügbarkeit von Finanzmitteln für die Erschließungsprojekte des Unternehmens zu angemessenen Konditionen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die eigentlichen Ergebnisse erheblich von jenen der zukunftsgerichteten Aussagen unterscheiden, zählen der Zeitplan und der Erhalt der entsprechenden Genehmigungen von Regierung und Aufsichtsbehörde, die dauerhafte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungsmöglichkeiten und die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage.

