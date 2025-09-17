Werbung ausblenden

TAGESVORSCHAU: Termine am 17. September 2025

dpa-AFX · Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 17. September 2025

TERMINE UNTERNEHMEN
09:00 USA: Bankkonferenz der Bank of America unter anderem mit Unicredit-Chef Orcel (9.00) und Commerzbank-Chefin Orlpp (10.30)

DEU: Fielmann, Capital Markets Day
USA: Meta-Hausmesse Connect
USA: Zoom Video Communications (Investor Day)

TERMINE KONJUNKTUR
01:50 JPN: Handelsbilanz 8/25
08:00 DEU: Verbraucherpreise 8/25
11:00 EUR: Verbraucherpreise 8/25 (2. Veröffentlichung)
13:00 USA: MBA Hypothekenanträge
14:30 USA: Baubeginne, Baugenehmigungen 8/25
20:00 USA: Notenbank-Entscheidung (20.30 Pk)

SONSTIGE TERMINE
11:00 DEU: Online-Pk Verbände des Hauptstadtbüros Bioenergie zu aktuellen Situation zum Biomassepaket und die Perspektiven

