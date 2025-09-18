AKTIE IM FOKUS: Aumovio an der Börse - Kombiniert mit Conti über Vortagsniveau

FRANKFURT (dpa-AFX) - Am Donnerstag ist die Abspaltung der bisherigen Continental -Tochter Aumovio vollzogen worden. Der erste Kurs des Autozulieferers betrug 35 Euro, bevor er dann zunächst auf 31,66 Euro sank und zuletzt dann 33,60 Euro für Aumovio bezahlt wurden. Conti-Anteilsscheine notierten bei 56,94 Euro.

Aus Sicht der Anleger hat sich damit im Vergleich mit dem Vortagesschluss wertmäßig kaum etwas geändert: Beide Aktien im Verhältnis kombiniert, lag der vergleichbare Kurs zuletzt bei 73,74 Euro und damit leicht über dem Xetra-Schlusskurs vom Vortag, der 72,98 Euro betragen hatte. Je Conti-Papier bekamen die Aktionäre eine halbe Aumovio-Aktie automatisch ins Depot gebucht. Anleger hielten zu Handelsbeginn daher Anteile von beiden Unternehmen.

Die vorherige Marktkapitalisierung des Gesamtkonzerns hatte 14,6 Milliarden Euro betragen. Der Wert von Continental lag nach der Transaktion bei knapp 11,4 Milliarden, während Aumovio mit rund 3,4 Milliarden Euro bewertet wurde. Zusammen kommen beide Konzerne dann aktuell auf 14,7 Milliarden Euro.

Als Auswirkung der Abspaltung hat der Dax am Donnerstag kurzzeitig 41 statt 40 Mitglieder. Mit der kurzzeitigen Aufstockung soll die Abbildbarkeit des Dax für Anleger gewährleistet werden. Mit Handelsschluss wird Aumovio dann wieder aus dem Dax genommen./tih/men