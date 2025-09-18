Werbung ausblenden

AKTIE IM FOKUS: Norma schnellen hoch - Bericht über Spartenverkauf

FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine Meldung über den bevorstehenden Verkauf der Wassermanagementsparte von Norma hat die Aktien des Verbindungstechnikanbieters am Donnerstag angetrieben. Am Nachmittag stiegen sie im Kleinwerte-Index SDax um bis zu elf Prozent auf ein Hoch seit Juni 2024 und standen zuletzt noch 4,2 Prozent bei 17,76 Euro im Plus. Damit bauten sie ihre Kursgewinne im laufenden Jahr auf fast 19 Prozent aus.

Die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtete, dass sich Norma in fortgeschrittenen Gesprächen mit dem US-Unternehmen Advanced Drainage Systems (ADS) befinde. Demnach werde die Sparte für Be- und Entwässerung mit 850 Millionen Euro bewertet, hieß es von mit der Sache vertrauten Personen. Eine Einigung könne bereits in den kommenden Tagen erreicht werden. Norma hatte die Sparte im November vergangenen Jahres zum Verkauf gestellt./niw/jha/

