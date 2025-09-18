ANALYSE-FLASH: Barclays senkt Ziel für ProSiebenSat.1 auf 5,80 Euro - 'EW'

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für ProSiebenSat.1 nach einer Gewinnwarnung des Medienkonzerns von 7,00 auf 5,80 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. In Reaktion auf die unerwartet schwachen Werbeeinnahmen habe er seine Gewinnprognosen (EPS) um bis zu 20 Prozent reduziert, schrieb Julien Roch in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Nach der Übernahme durch die Berlusconi-Holding MFE dürfte die Aktie bis zu einer Trendwende bei den Werbeerlösen seitwärts tendieren./rob/edh/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2025 / 09:37 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2025 / 09:39 / GMT

