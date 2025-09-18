Bundestag gibt grünes Licht für Haushalt mit Rekordinvestitionen
- von Holger Hansen
Berlin (Reuters) - Der Bundestag hat den Bundeshaushalt für 2025 verabschiedet, der Rekordinvestitionen zur Belebung der Konjunktur und deutlich erhöhte Verteidigungsausgaben vorsieht.
