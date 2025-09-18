DAX im Aufwind – Börsenstart mit Spin-off und Pharma-News im Fokus

Die Stimmung an den Märkten präsentiert sich heute freundlich: Der DAX legt spürbar zu, flankiert von positiven Vorzeichen aus den USA und einem robusten Nikkei. Anleger greifen zu, getragen von einer Mischung aus Zuversicht und frischen Impulsen aus Unternehmens- und Konjunkturseite.

Makroökonomischer Überblick:

Aus Australien kamen am Morgen Arbeitsmarktdaten: Die saisonbereinigte Arbeitslosenquote verharrte im August bei 4,2 %, exakt im Rahmen der Erwartungen. Zwar gingen 5.400 Stellen verloren, doch ein Rückgang der Erwerbsquote stabilisierte die Quote. Später richtet sich der Blick nach London: Die Bank of England entscheidet über den Leitzins. Experten rechnen mit einer unveränderten Rate von 4 %, nachdem die Inflation zuletzt hartnäckig hoch blieb und die Notenbank vorsichtig agiert.

Im Fokus:

Aumovio feiert heute sein Börsendebüt. Die abgespaltene Automotive-Sparte von Continental startete mit 35 Euro in den Handel und wird für einen Tag sogar im DAX gelistet. Das Unternehmen bündelt Schlüsseltechnologien wie Bremsen und Fahrzeugelektronik und will künftig agiler auf Trends wie autonomes Fahren reagieren. Continental selbst rutschte infolge der Abspaltung deutlich ab, während Aumovio mit solider Kapitalbasis und Wachstumszielen von bis zu 24 Mrd. Euro Umsatz langfristig ambitioniert auftritt.

Novo Nordisk sorgt ebenfalls für Gesprächsstoff: Die Aktie liegt im Plus, nachdem neue Studiendaten zur oralen Version des Blockbuster-Medikaments Wegovy veröffentlicht wurden. Die Tablette erzielte in einer Phase-3-Studie eine durchschnittliche Gewichtsreduktion von 16,6 % – ein Ergebnis, das der bisherigen Injektionslösung ebenbürtig ist. Damit rückt die Zulassung in den USA näher und eröffnet dem dänischen Konzern zusätzliche Marktchancen.

