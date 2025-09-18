EQS-Adhoc: Enapter AG passt Prognose für Geschäftsjahr 2025 an.

EQS-Ad-hoc: Enapter AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung/Sonstiges

Enapter AG passt Prognose für Geschäftsjahr 2025 an.

Hamburg, 18. September 2025. Die Enapter AG (ISIN: DE000A255G02) passt ihre Prognose für das Geschäftsjahr 2025 an. Grund dafür ist die höhere Komplexität des Produktionsaufbaus im Joint Venture, insbesondere aufgrund unterschiedlicher Zertifizierungsvorgaben sowie kundenspezifischer Ausführungen der Multicores. Daher dauern die Produktions- und Abnahmeprozesse länger als ursprünglich erwartet. In der Folge verschiebt sich ein wesentlicher Teil der geplanten Umsätze auf 2026.

Die Gesellschaft erwartet für das Geschäftsjahr 2025 einem Umsatz zwischen 20 bis 22 Mio. Euro bei einem EBITDA von -9 bis -10 Mio. Euro. Der Auftragsbestand beträgt derzeit rund 45 Mio. EUR.

Bislang hatte Enapter für das Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von rund 39 bis 42 Mio. Euro erwartet und ein EBITDA zwischen -2 Mio. Euro bis +/-0 Euro.

Über Enapter

Enapter ist Marktführer im Bereich der AEM-Elektrolyseure – innovative Geräte, die grünen Wasserstoff erzeugen. Die vom Unternehmen patentierte und bewährte Anionenaustauschmembran-Technologie (AEM) verzichtet auf teure und seltene Rohstoffe wie Iridium und ermöglicht durch eine einzigartige Baukastenweise einen maximalen Ertrag aus schwankenden erneuerbaren Energien wie Solar und Wind und damit eine hocheffiziente Produktion von grünem Wasserstoff. Tausende Enapter AEM-Elektrolyseure sind bereits bei mehr als 360 Kunden in mehr als 55 Ländern in den Bereichen Energiespeicherung, Industrieanwendungen, Betankung, Power-to-X und Forschung im Einsatz. Die Enapter-Gruppe hat ihren Hauptsitz in Deutschland sowie einen Forschungs- und Produktionsstandort in Italien und ein Joint Venture mit der Wolong Gruppe in China.

Die Enapter AG (H2O) ist im regulierten Markt der Börsen Frankfurt und Hamburg gelistet, ISIN: DE000A255G02.

