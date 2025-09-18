Werbung ausblenden

EQS-Adhoc: NORMA Group SE: Vorliegen von verbindlichen Angeboten zum Erwerb des Wassermanagement-Geschäfts, Verhandlungen fortgeschritten

EQS Group · Uhr
EQS-Ad-hoc: NORMA Group SE / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen/Marktbericht
NORMA Group SE: Vorliegen von verbindlichen Angeboten zum Erwerb des Wassermanagement-Geschäfts, Verhandlungen fortgeschritten

18.09.2025 / 16:31 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Maintal, 18. September 2025.

Die NORMA Group SE (ISIN DE 000A1H8BV3 / WKN A1H8BV, - "NORMA Group") hat verbindliche Kaufangebote zum Erwerb des Wassermanagement-Geschäfts vorliegen. Die NORMA Group befindet sich mit einer kleinen Anzahl der Bieter in fortgeschrittenen nicht exklusiven Verhandlungen. Die Verhandlungen sind noch nicht zu einem Abschluss gekommen. Mit Abschluss der Verhandlungen wird die Gesellschaft Einzelheiten veröffentlichen.

Kontakt:

Sebastian Lehmann

Vice President Investor Relations & CSR

E-Mail: Sebastian.Lehmann@normagroup.com

Tel.: +49 (0)6181 – 6102 741

Ende der Insiderinformation

18.09.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

Sprache:Deutsch
Unternehmen:NORMA Group SE
Edisonstr. 4
63477 Maintal
Deutschland
Telefon:+49 6181 6102 741
Fax:+49 6181 6102 7641
E-Mail:ir@normagroup.com
Internet:www.normagroup.com
ISIN:DE000A1H8BV3
WKN:A1H8BV
Indizes:SDAX
Börsen:Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID:2199890
Ende der MitteilungEQS News-Service

2199890 18.09.2025 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
NORMA Group

