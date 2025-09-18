EQS-News: Goldexplorer expandiert - zwei starke News, ein klarer Kurs

Emittent / Herausgeber: Verumo / Schlagwort(e): Studie

Rush Gold sorgt für Furore: Mit einem Goldprojekt-Zukauf und frischen Daten zum Primärprojekt Skylight rückt der Explorer im Herzen Nevadas in den Fokus von Investoren. In direkter Nachbarschaft wurden bereits Millionen Unzen Gold entdeckt. Der Markt reagiert begeistert.

Rush Gold (CSE: RGN; ISIN: CA78184E1034, WKN: A3EGYW) hat in dieser Woche gleich zwei wichtige Meilensteine gesetzt, die das Profil des Goldexplorers entscheidend schärfen. Während die Optionierung des historischen Legal Tender-Goldprojekts den Landbesitz im Republic District vergrößert, bestätigt eine neue Satellitenstudie das enorme Potenzial des Skylight-Goldprojekts. Die deutliche Kursreaktion unterstreicht: Das Unternehmen ist mitten in einer spannenden Wachstumsphase - und der Gold-Hotspot Nevada liefert den perfekten Katalysator im aktuellen Goldbullenmarkt.

Nevada - Gold-Hotspot mit Weltklasse-Track Record

Nevada ist einer der produktivsten Goldstandorte weltweit. Seit den 1960ern wurden hier mehr als 230 Millionen Unzen Gold entdeckt und gefördert - eine Zahl, die nur wenige Regionen der Welt übertreffen. Besonders eindrucksvoll: das Joint Venture Nevada Gold Mines von Barrick und Newmont, das jährlich rund 3,5 Millionen Unzen produziert und damit der größte Goldproduzent der Welt ist.

Auch in unmittelbarer Nachbarschaft zu Rush Gold wurden in den letzten Jahren spektakuläre Entdeckungen gemacht. AngloGold Ashanti hat mit den Projekten Silicon und Merlin nahe Beatty bereits Ressourcen von über 16 Millionen Unzen Gold generiert - in geologischen Strukturen, die mit denen im Republic District vergleichbar sind. Historische Produzenten wie die Sleeper-Mine oder aktuelle Projekte wie die Goldrush-Mine belegen: Nevada bietet nicht nur ein sicheres rechtliches und politisches Umfeld, sondern auch eine Erfolgsbilanz für Goldprojekte, die ihresgleichen sucht. Genau in diesem Umfeld positioniert sich Rush Gold.

Optioniertes Gold-Silber-Projekt als District-Scale

Diese Woche gab Rush Gold bekannt, das Legal Tender-Projekt von Silver Range Resources zu optionieren. Nur drei Kilometer nördlich von Skylight gelegen, deckt es den Großteil des Republic Mining District ab - eine historische Silber-Gold-Region, in der bereits Anfang des 20. Jahrhunderts erfolgreich Edelmetalle abgebaut wurden.

Besonders bemerkenswert: Historische Proben lieferten Spitzenwerte von bis zu 1.875 g/t Silber und 4,94 g/t Gold. Rush Gold verfolgt mit der Projektexpansion eine klare Distrikt-Strategie: Mehr Land, mehr Bohrziele, mehr Chancen auf Gold- und Silberfunde.

Satellitenbilder deuten auf Gold und Silbervorkommen

Ebenfalls diese Woche wurde die Auswertung von Satellitenbildern über dem Skylight-Goldprojekt vermeldet, die eine über 1,2 km große Alterationszone offenbarte und typisch ist für ein intaktes epithermales Gold-Silber-System.

Die Ergebnisse bestätigen, was Bodenproben, Gesteinsanalysen und erste Bohrungen bereits andeuteten: Skylight beherbergt ein großflächiges, bislang kaum getestetes System. Besonders wichtig ist, dass die Alterationsanomalien mit geochemischen Auffälligkeiten - Arsen, Silber und Gold - korrelieren und durch geophysikalische Daten unterstützt werden. Damit liegt nun eine fundierte Grundlage für die nächste Bohrkampagne vor.

Aussichtsreicher Explorer im Aufwind

Rush Gold hat in dieser Woche eindrucksvoll gezeigt: Mit sinnvoller Landpakets-Erweiterung und Bestätigung des geologischen Potenzials von Skylight ist man klar auf Expansionskurs. Dass die Aktie auf die Meldungen nach oben schoss, ist auch ein klares Signal: Der Markt erkennt das Potenzial der Story.

In einer Region, in der bereits Hunderte Millionen Unzen Gold entdeckt wurden und in unmittelbarer Nähe über 16 Millionen Unzen neue Ressourcen umrissen wurden, positioniert sich Rush Gold mit gleich zwei Projekten in einem der heißesten Goldgebiete der Welt. Für Investoren bedeutet das: ein Explorer mit starkem Standort, wachsender Projektbasis und weiterem Aufwärtspotenzial.

