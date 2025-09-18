EQS-News: HIVE Digital erwirbt ein 7,2 MW großes Rechenzentrum in Toronto und treibt somit die HPC- und KI-Expansion in Kanada voran

EQS-News: HIVE Digital Technologies Ltd. / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung/Expansion

HIVE Digital erwirbt ein 7,2 MW großes Rechenzentrum in Toronto und treibt somit die HPC- und KI-Expansion in Kanada voran



18.09.2025 / 06:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





HIVE Digital Technologies schließt den Erwerb eines 7,2-MW-Rechenzentrums in Toronto ab, um die HPC- und KI-Expansion von BUZZ in Kanada voranzutreiben

Diese Pressemitteilung ist eine „ausgewiesene Pressemitteilung“ im Sinne des geänderten und neu gefassten Prospektnachtrags der Gesellschaft vom 14. Mai 2025 zur Kurzform des Emissionsprospekts vom 11. September 2024.

San Antonio, Texas--(Newsfile Corp. - 17. September 2025) - HIVE Digital Technologies Ltd. (TSXV: HIVE) (NASDAQ: HIVE) (FWB: YO0) (das „Unternehmen” oder „HIVE”), ein diversifiziertes multinationales Unternehmen für digitale Infrastruktur, gab heute die erfolgreiche Akquisition eines 7,2-Megawatt-Rechenzentrums in Toronto, Kanada, durch seine hundertprozentige Tochtergesellschaft BUZZ High Performance Computing („BUZZ”) bekannt.

Die Anlage in Toronto wird von Tier-1- auf Tier-3-Standards aufgerüstet, wodurch die Präsenz von BUZZ in Kanada erheblich erweitert und seine Rolle als dedizierte Plattform von HIVE für das Wachstum im Bereich High Performance Computing (HPC) und künstliche Intelligenz (KI) gestärkt wird. Diese strategische Akquisition versetzt BUZZ in die Lage, die wachsende Nachfrage nach KI, maschinellem Lernen und Cloud-Lösungen für Unternehmen mit energieeffizienter Infrastruktur zu bedienen.

Die Akquisition ergänzt außerdem die bevorzugte Partnerschaft von BUZZ mit Bell Canada, die am 19. August 2025 bekannt gegeben wurde, und stärkt damit die Präsenz von HIVE auf dem kanadischen Markt für digitale Infrastruktur.

Frank Holmes, Executive Chairman von HIVE, erklärte:

„BUZZ treibt unsere HPC- und KI-Strategie voran, und diese Akquisition ist ein entscheidender Schritt zur Erweiterung unseres kanadischen Rechenzentrumsportfolios. Durch die Umwandlung ehemaliger Bitcoin-Mining-Anlagen in eine Tier-3-Infrastruktur, die für KI bereit ist, nutzen wir eine der spannendsten Chancen der digitalen Wirtschaft. Die Investition von HIVE in BUZZ unterstreicht unser Engagement, diese Transformation anzuführen.“

HIVEs zweigleisige Wachstumsstrategie

Bitcoin-Mining: Am 2. September 2025 wurden 18 Exahash pro Sekunde (EH/s) erreicht; mit einem vollständig finanzierten Plan sollen bis Ende 2025 25 EH/s erreicht werden.

Hochleistungsrechnen: Skalierung der Tier-3-Rechenzentren von BUZZ und Einsatz einer fortschrittlichen GPU-Infrastruktur, um die Nachfrage nach KI- und HPC-Workloads zu befriedigen.

Transaktionsdetails

Als Gegenleistung für die Akquisition zahlte HIVE dem Verkäufer 12 Millionen CAD und gab 1 Million Stammaktien des Unternehmens (die „HIVE-Aktien“) zu einem angenommenen Preis von 5,25 Millionen CAD (5,25 CAD pro HIVE-Aktie) aus, was einem Gesamtkaufpreis von 17,25 Millionen CAD entspricht.

Alle im Zusammenhang mit der Akquisition ausgegebenen HIVE-Aktien unterliegen einer Haltefrist von vier Monaten und einem Tag ab dem Ausgabedatum. Die Akquisition unterliegt der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange (die „TSXV“) als „beschleunigte Akquisition“ gemäß der TSXV-Richtlinie 5.3 – Akquisitionen und Veräußerungen von Sachwerten (Acquisitions and Dispositions of Non-Cash Assets). Sowohl der Verkäufer als auch der Auftraggeber sind vom Unternehmen unabhängige Parteien.

Über HIVE Digital Technologies Ltd.

HIVE Digital Technologies Ltd. ist ein globaler Pionier im Bereich grüner digitaler Infrastruktur. HIVE wurde 2017 in Kanada als erster an der TSX-V notierter, öffentlich gehandelter Krypto-Miner gegründet, der mit erneuerbarer Energie betrieben wird. Seitdem hat sich das Unternehmen zu einem diversifizierten Technologieunternehmen mit zwei Kernbereichen entwickelt: Bitcoin-Mining und HPC über seine Tochtergesellschaft BUZZ HPC.

Weitere Informationen finden Sie unter hivedigitaltech.com oder kontaktieren Sie uns unter:

X: https://x.com/HIVEDigitalTech

YouTube: https://www.youtube.com/@HIVEDigitalTech

Instagram: https://www.instagram.com/hivedigitaltechnologies/

LinkedIn: https://linkedin.com/company/hiveblockchain

Im Namen von HIVE Digital Technologies Ltd.

"Frank Holmes"

Executive Chairman

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Nathan Fast, Director of Marketing and Branding

Frank Holmes, Executive Chairman

Aydin Kilic, President & CEO

Tel.: +1 (604) 664-1078

Im deutschsprachigen Raum

AXINO Capital GmbH

Eugenie-von-Soden-Straße 24/1

73728 Esslingen am Neckar

Tel.: +49-711-82 09 72 11

Mail: office@axino.com

Web: www.axino.com

Portal: www.axinocapital.de

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Zukunftsgerichtete Informationen

Mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten enthält diese Pressemitteilung „zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze, die unter anderem Aussagen über Folgendes enthalten können: die erwartete Bereitstellung, den Zeitplan, die Kapazität und die Erweiterung der NVIDIA-beschleunigten Infrastruktur von BUZZ HPC; die potenziellen Auswirkungen auf die kanadische KI-Innovation, Wettbewerbsfähigkeit und das Wirtschaftswachstum; die Einhaltung von Datenschutz-, Cybersicherheits- und Datenhoheitsvorschriften; die Nutzung erneuerbarer Energien; sowie alle anderen zukunftsgerichteten Aussagen. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf aktuellen Erwartungen, Schätzungen Prognosen und Vorhersagen sowie den Annahmen und Überzeugungen des Managements, darunter die Annahme, dass die Partnerschaft wie geplant fortgesetzt wird, die Infrastruktur innerhalb des erwarteten Zeitrahmens und des Budgets bereitgestellt wird, die Nachfrage nach KI-Computing weiter steigen wird und die regulatorischen Anforderungen den aktuellen Erwartungen entsprechen werden, sowie anderen damit verbundenen Risiken, die in den Offenlegungsdokumenten des Unternehmens unter www.sec.gov/EDGAR und www.sedarplus.ca ausführlicher dargelegt sind.

Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem: das Risiko, dass sich die Zeitpläne für die Bereitstellung ändern können; dass die Kosten die Erwartungen übersteigen können; dass die Nachfrage nach KI-Infrastruktur geringer ausfallen kann als erwartet; dass Partnerschaften oder behördliche Genehmigungen nicht wie erwartet zustande kommen können; sowie die Risikofaktoren, die in den fortlaufenden Offenlegungsdokumenten des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca beschrieben sind. Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung zukunftsgerichteter Informationen ab, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

18.09.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



Sprache: Deutsch Unternehmen: HIVE Digital Technologies Ltd. Suite 855 - 789 West Pender Street V6C 1H2 Vancouver, BC Deutschland E-Mail: info@hivedigitaltech.com Internet: https://hivedigitaltechnologies.com/ ISIN: CA4339211035 WKN: A3EH8Z Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Toronto Stock Exchange Venture EQS News ID: 2199430

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2199430 18.09.2025 CET/CEST