Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Generaldebatte

MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Generaldebatte:

"Echte Freunde müssen den Israelis in dieser Situation ins Gewissen reden, ihnen zurufen: Was ist euer Gewinn an Sicherheit wert, wenn ihr die Hamas auslöscht, aber Juden überall auf der Welt ins Visier radikaler Islamisten und linker Israelhasser geraten? Doch eEinige europäische Regierungen haben sich unter dem Druck der öffentlichen Meinung in eine offene Gegnerschaft zu Israel treiben lassen und fordern immer weiter gehende Sanktionen bis hin zu einem totalen Waffen- und Handelsboykott. An der Spitze Spanien, dessen Regierungschef öffentlich bedauert, über keine Atombomben zu verfügen, um die Regierung Netanjahu zur Räson zu bringen. Welche Entgleisung. Die deutsche Regierung sollte sich von diesem Furor nicht anstecken lassen. Freunde lässt man nicht im Regen stehen, auch wenn sie Fehler begehen."