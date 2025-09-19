ANALYSE-FLASH: UBS belässt Scout24 auf 'Neutral' - Ziel 114,80 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Scout24 auf "Neutral" mit einem Kursziel von 114,80 Euro belassen. Analyst Jo Barnet-Lamb beschäftigte sich in einer am Freitag vorliegenden Studie mit dem vermeldeten Kauf zweier spanischer Online-Immobilienplattformen. Der Plattformbetreiber habe selbst angemerkt, dass der Umsatz von Fotocasa und Habitaclia zu Jahresbeginn rückläufig gewesen sei und nun stagnieren sollte. Er interpretiert daraus, dass das voraussichtliche Umsatzwachstum der Zukäufe im Jahr 2025 bei nahezu Null liegen dürfte./rob/tih/stk

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2025 / 23:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

