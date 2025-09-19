Autodesk trotzt Marktwind: Starke Quartalszahlen und KI-gestütztes Wachstum

Die Gesamtmarktlage, insbesondere die Unsicherheiten im aktuellen Wirtschaftsumfeld, steht im Fokus, wenn es um die Einschätzung von Unternehmen wie Autodesk Inc. geht. Trotz dieser makroökonomischen Herausforderungen hebt sich Autodesk durch seine starke finanzielle Performance und die strategische Ausrichtung auf Wachstumstrends ab. Das Unternehmen demonstriert, dass es in der Lage ist, auch unter schwierigen Bedingungen solide Ergebnisse zu liefern und seine Marktführerschaft zu behaupten.

Aktuelle Finanzergebnisse und Ausblick Autodesk hat am 28. August 2025 beeindruckende Ergebnisse für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2026 vorgelegt. Das Unternehmen übertraf die Analystenschätzungen sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn pro Aktie. Der Umsatz stieg um 17 % im Vergleich zum Vorjahr auf 1,76 Milliarden US-Dollar, während die Abrechnungen (Billings) sogar um 36 % zunahmen. Dieses starke Wachstum wurde vor allem durch die Segmente Architektur, Ingenieurwesen, Bauwesen und Betrieb (AECO) sowie durch das Fertigungsgeschäft (MFG) angetrieben. Diese Kennzahlen deuten auf eine starke Nachfrage nach den Softwarelösungen des Unternehmens hin. Ein weiterer positiver Aspekt ist der starke Cashflow aus dem operativen Geschäft, der sich im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt hat. Dies gibt Autodesk die Möglichkeit, weiterhin in strategische Initiativen zu investieren und Aktienrückkäufe durchzuführen.







Endlos Turbo Long 214,6389 open end: Basiswert Autodesk DQ32UH DZ BANK: Geld 19.09. 11:02:12, Brief 19.09. 11:02:12 9,20 EUR 9,30 EUR -0,33% Basiswertkurs: 322,93 USD Geld in EUR Brief in EUR Diff. Vortag in % Quelle: NASDAQ , 00:41:17 Basispreis 214,6389 USD Knock-Out-Barriere 214,6389 USD Hebel 2,95x Abstand zum Basispreis in % 33,53% Abstand zum Knock-Out in % 33,53% Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,10

