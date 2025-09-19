DAX® (Weekly) - Die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen

Im zweiten Schritt wollen wir Ihnen verschiedene Selektionsmöglichkeiten vorstellen, die wir auf Grundlage von historischen DAX®-Daten von 1988 bis Juli 2025 getestet haben. Um die Auswahl anhand der Relativen Stärke zu manifestieren, untersuchen wir zunächst eine Investition in die deutschen „blue chips“, wenn der RSL-Wert der Vorwoche größer 1 ist. Mit anderen Worten: Wir engagieren uns im DAX®, wenn nach dem Konzept von Levy ein Aufwärtstrend vorliegt. Auf Basis dessen errechnet sich für die Folgewoche eine Durchschnittsrendite von 0,21 %. Damit fällt die Wertentwicklung in den guten Wochen besser als der Durchschnitt über alle Wochen seit 1988 (0,17 %) aus. Vor allem aber wird die Performance im Abwärtstrendfall (RSL < 1) von 0,09 % deutlich in den Schatten gestellt. Salopp formuliert schlägt der grüne Balken den Schwarzen und der Schwarze schlägt den Roten. Unter dem Strich wird dadurch die Sinnhaftigkeit der Relativen Stärke (Levy) als Selektionskriterium dokumentiert. Wenn man den Blickwinkel verändert und zusätzlich das Risiko ins Kalkül miteinbezieht, dann wird diese Erkenntnis zusätzlich untermauert. Schließlich fällt die annualisierte Volatilität im Aufwärtstrendfall um ein gutes Drittel geringer aus (siehe Chart).

DAX® (Weekly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: LSEG, tradesignal²

