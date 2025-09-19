EQS-DD: AUMOVIO SE: IHO Beteiligungs GmbH, Erhalt von 10.006.264 auf den Namen lautenden Stückaktien der AUMOVIO SE im Rahmen des Vollzugs der Abspaltung von der Continental Aktiengesellschaft
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

19.09.2025 / 12:42 CET/CEST
19.09.2025 / 12:42 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
a) Name
|Name und Rechtsform:
|IHO Beteiligungs GmbH
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Person steht in enger Beziehung zu:
|Titel:
|Vorname:
|Georg F. W.
|Nachname(n):
|Schaeffler
|Position:
|Aufsichtsrat
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|AUMOVIO SE
b) LEI
|391200IGI9RQ7VTOK384
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE000AUM0V10
b) Art des Geschäfts
|Erhalt von 10.006.264 auf den Namen lautenden Stückaktien der AUMOVIO SE im Rahmen des Vollzugs der Abspaltung von der Continental Aktiengesellschaft
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|nicht bezifferbar
|nicht bezifferbar
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|nicht bezifferbar
|nicht bezifferbar
e) Datum des Geschäfts
|17.09.2025; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
