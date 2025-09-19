FedEx übertrifft Umsatz- und Gewinn-Erwartungen - Kostensenkungen helfen

Los Angeles (Reuters) - Der US-Paketdienst FedEx hat im abgelaufenen Quartal mehr verdient und umgesetzt als erwartet.

Kostensenkungen trugen dazu bei, die Auswirkungen des schwächeren internationalen Paketvolumens auszugleichen. Dieses war gesunken, weil die USA die Zollbefreiung für bestimmte Sendungen gestrichen haben, die direkt an den Verbraucher gehen.

FedEx meldete für das erste Quartal seines laufenden Geschäftsjahres, das am 31. August endete, einen bereinigten Gewinn von 0,91 Milliarden Dollar. Dies entsprach 3,83 Dollar pro Aktie. Analysten hatten im Schnitt mit 3,59 Dollar gerechnet. Der Umsatz betrug 22,24 Milliarden Dollar und lag ebenfalls über den Schätzungen von 21,66 Milliarden Dollar. FedEx-Aktien stiegen nachbörslich um sechs Prozent.

Die US-Regierung hatte am 2. Mai die "de minimis"-Ausnahmen für Pakete aus China und Hongkong aufgehoben. Auf diese Sendungen entfielen etwa drei Viertel der rund 1,4 Milliarden Pakete, die im Rahmen des Programms jährlich in die Vereinigten Staaten gelangten. Dabei geht es um Sendungen mit einem Wert von unter 800 Dollar, die zollfrei in die USA kommen konnten.

FedEx arbeitet daran, seine Betriebskosten zu senken, indem es Flugzeuge abstellt, Einrichtungen schließt und einige seiner Einheiten zusammenlegt. Für das laufende Geschäftsjahr sind Einsparungen von etwa einer Milliarde Dollar geplant.