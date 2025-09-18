Novo Nordisk mit Kurssprung

Werbung ausblenden
dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
FRANKFURT (dpa-AFX) - Aktien des dänischen Pharmakonzerns Novo Nordisk haben am Donnerstag deutlich zugelegt. Zuletzt stieg der Kurs um 4,1 Prozent. Er setzte damit seine Stabilisierung nach der über einjährigen Talfahrt fort. Mit 382 Kronen kostet die Aktie aber noch immer weniger als die Hälfte als ein Jahr zuvor.

Die Anteile an Novo Nordisk reagierten mit den Kursgewinnen auf günstige Studiendaten. Laut dem Abnehmmittel-Pionier weist das Medikament Ozempic zur Gewichtsreduktion deutlich bessere Eigenschaften als der Konkurrenzwirkstoff Dulaglutide des US-Herstellers Lilly auf, was die Senkung kardiovaskulärer Risiken wie etwa Herzinfarkte und Schlaganfälle angeht. Dies habe eine Vergleichsstudie ergeben./mf/tav/jha/

