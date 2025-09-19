Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Pomp für Trump

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Pomp für Trump:

"Militärische Ehren, Kutschfahrt mit dem König, Staatsbankett, Churchill-Artefakte. Noch nie wurde die Ehre eines Staatsbesuchs in Großbritannien einem Staatsoberhaupt zweimal zuteil. Dass Trump in diesen Genuss kam, zeigt, wie wichtig Großbritannien das Verhältnis zu den Vereinigten Staaten ist - und wie unsicher man sich hinsichtlich der Zugewandtheit des mächtigen Verbündeten ist. . In dieser Situation griffen die britische Regierung und die Königsfamilie tief in die royale Trickkiste, um Trump an der Seite Großbritanniens zu halten. . Auch wenn das Ausmaß übertrieben wirken mag, zeugt es von einem realistischen Blick: Trump ist durch Schmeicheleien leichter zu erreichen als durch Argumente . Was Trump sagt und was er anschließend macht, unterscheidet sich bisweilen. Daran dürften auch Pomp und Glanz nichts ändern."