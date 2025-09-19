Werbung ausblenden

Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Pomp für Trump

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Pomp für Trump:

"Militärische Ehren, Kutschfahrt mit dem König, Staatsbankett, Churchill-Artefakte. Noch nie wurde die Ehre eines Staatsbesuchs in Großbritannien einem Staatsoberhaupt zweimal zuteil. Dass Trump in diesen Genuss kam, zeigt, wie wichtig Großbritannien das Verhältnis zu den Vereinigten Staaten ist - und wie unsicher man sich hinsichtlich der Zugewandtheit des mächtigen Verbündeten ist. . In dieser Situation griffen die britische Regierung und die Königsfamilie tief in die royale Trickkiste, um Trump an der Seite Großbritanniens zu halten. . Auch wenn das Ausmaß übertrieben wirken mag, zeugt es von einem realistischen Blick: Trump ist durch Schmeicheleien leichter zu erreichen als durch Argumente . Was Trump sagt und was er anschließend macht, unterscheidet sich bisweilen. Daran dürften auch Pomp und Glanz nichts ändern."/yyzz/DP/nas

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Eilmeldung
Meta knackt Konsolidierung: Kursziel 900 USD, Trade wird gerolltgestern, 17:12 Uhr · onvista
Put-Optionsscheine
So schützt du dein Depot vor Verlustengestern, 15:30 Uhr · onvista
Daten von Polymarket
Die fünf spannendsten Börsen-Wetten17. Sept. · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden