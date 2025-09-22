Aktien Europa Schluss: Mäßiger Wochenstart trotz weiterer US-Rekorde

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas wichtigste Aktienmärkte sind am Montag mit wenig Schwung in die neue Woche gestartet. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 schloss 0,30 Prozent schwächer mit 5.442,05 Punkten. Für den Schweizer SMI ging es dagegen um 0,14 Prozent auf 12.126,14 Punkte nach oben. Ihm half ein deutliches Plus beim Schwergewicht Roche . Der britische FTSE 100 schaffte auch dank freundlicher Rohstoffwerte ein Plus von 0,11 Prozent auf 9.226,68 Punkte.

In New York markierten der marktbreite S&P 500 und der Tech-Auswahlindex Nasdaq 100 zu Wochenbeginn zwar erneut Rekorde. Dafür reichten ihnen aber bereits bescheidene Gewinne, die den europäischen Aktienkursen keine Impulse gaben./gl/men