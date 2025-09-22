US-Börsen dürften schwächer in die Woche starten

An den US-Börsen könnte die jüngste Rekordjagd zu Beginn der neuen Woche eine Pause machen. Eine Stunde vor dem Auftakt bahnt sich für die wichtigsten New Yorker Indizes ein schwächerer Start an. Der Dow Jones Industrial wurde vom Broker IG 0,4 Prozent tiefer auf 46.142 Punkte taxiert und die Indikation für den Nasdaq 100 liegt auch 0,4 Prozent tiefer bei 24.522 Zählern.

In der Vorwoche hatte die Hoffnung, dass die Leitzinsen in den USA weiter sinken und so den Unternehmen niedrigere Finanzierungskosten bescheren, die US-Börsen gestützt. Laut dem Deutsche-Bank-Investmentchef Christian Nolting ist "ein gewisser Konsens über die künftige Ausrichtung der US-Geldpolitik" entstanden. In dem weiterhin schwierigen politischen Umfeld geht er davon aus, dass sich die Aufmerksamkeit in den kommenden Tagen wieder stärker auf Konjunkturdaten richten wird.

Auf politischer Ebene wird am Montag weiter darüber diskutiert, dass US-Präsident Donald Trump vor dem Wochenende eine Gebühr von 100.000 Dollar auf häufig von amerikanischen Tech-Konzernen genutzte Visa angekündigt hatte. Etwas Erleichterung herrscht nach der Klarstellung, dass es sich um eine einmalige Gebühr nur für neue Visa handeln soll. Im Fokus bleibt außerdem die Debatte über das US-Geschäft des chinesischen Social-Media-Riesen Bytedance, der die Online-Videoplattform Tiktok betreibt.

Pfizer will Metsera übernehmen

Unternehmensseitig macht am Montag eine Übernahme Schlagzeilen: Der Pharmariese Pfizer will mit dem Start-Up-Unternehmen Metsera einen Spezialisten für Abnehmmittel übernehmen. Geboten werden 47,50 US-Dollar in bar und ein potenzieller Nachschlag beim Erreichen bestimmter Leistungsziele. Die Aktien von Metsera, die am Freitag noch nahezu 33 US-Dollar kosteten, schossen im vorbörslichen Handel um 60 Prozent nach oben auf ein Niveau über der Barofferte.

Der JPMorgan-Analyst Chris Schott urteilte in einer ersten Reaktion, die Metsera-Übernahme dürfte den von Pfizer vorangetriebenen Eintritt in den Adipositas-Markt deutlich beschleunigen. Er glaubt, dass die Übernahme auch bei den Pfizer-Anlegern gut ankommt, da im Bereich der Fettleibigkeit eine breitere Produktpalette erwartet werde. Der Pfizer-Kurs legte vorbörslich etwas zu. Die JPMorgan-Experten sehen in Structure Therapeutics ein weiteres Unternehmen, das jetzt in den Branchenfokus rücken könnte. Dessen Kurs zog vorbörslich um zehn Prozent an.

Um 1,2 Prozent nach unten ging es vorbörslich bei T-Mobile US. Wie am Montag bekannt wurde, bewahrheiten sich frühere Spekulationen über einen baldigen Abschied des Vorstandschefs. Der bisher für das operative Geschäft zuständige Srini Gopalan soll zum 1. November auf Konzernchef Mike Sievert folgen, teilte die US-Tochter der Deutschen Telekom mit. Seit Juni hatte es schon Spekulationen gegeben, dass Sievert sein Amt aufgeben wolle.

Eine personelle Umbesetzung in der Führungsspitze wurde außerdem bei Oracle angekündigt, hier ging der zuletzt rekordhohe Kurs vorbörslich auch um 1,2 Prozent zurück. Die bisher alleinige Konzernchefin Safra Catz wird demnach in den Verwaltungsrat wechseln. Ihr Amt teilen sich künftig Clay Magouyrk und Mike Sicilia.