Oracle bekommt Doppelspitze - Wechsel bildet Konzentration auf KI ab

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Quelle: Sundry Photography / Shutterstock.com

Der US-Softwarekonzern Oracle bekommt eine Doppelspitze. Mit Clay Magouyrk und Mike Sicilia übernehmen zwei KI-Experten die Führung des Unternehmens, wie Oracle am Montag in Austin mitteilte.

Die Ernennung spiegelt dabei die Priorität des Themas Künstliche Intelligenz (KI) wider. So war Magouyrk zuvor Chef des wachstumsstarken Geschäfts rund um die Cloud-Infrastruktur wie Rechenzentren. Sicilia führte den Angaben zufolge zuvor die Sparte Industries und bringt umfassende Fachkenntnisse in vertikalen Anwendungen und angewandter KI mit. Die bisherige Konzernchefin Safra Catz, die den Posten seit 2014 innehatte, übernimmt den Posten als Vize-Verwaltungsratschefin.

Oracle ist zwar vor allem für seine angestammte Datenbanksoftware bekannt, hat aber inzwischen auch auf dem umkämpften Markt für Cloud-Computing Erfolg. Zugpferd ist das Geschäft mit Infrastruktur für die Cloud, wo das Unternehmen zuletzt Multi-Milliardenverträge etwa mit dem ChatGPT-Betreiber OpenAI abgeschlossen hat. Zu den wichtigen Cloud-Kunden zählen aber auch Unternehmen wie der KI-Chip-Hersteller Nvidia oder die Social-Media-Plattform TikTok.

Nach einem besser als erwarteten Jahresauftakt hatte die Aktie Rekordstände erreicht und Konzerngründer Larry Ellison zwischenzeitlich einmal zum reichsten Menschen weltweit gemacht. Am Montag reagierten die Anleger zurückhaltend auf die Managementwechsel: Das Papier verlor vorbörslich knapp ein Prozent.

