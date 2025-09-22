Werbung ausblenden

Aktien New York Schluss: Weitere Rekorde - auch dank Nvidia und Apple

dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben am Montag nach einem verhaltenen Start ihre Rekordjagd fortgesetzt. Auch dank deutlicher Kursgewinne der Schwergewichte Nvidia und Apple schloss der Leitindex Dow Jones Industrial 0,14 Prozent fester mit 46.381,54 Punkten. Er schaffte es zu Wochenbeginn als letzter der wichtigen Indizes auf eine neue Bestmarke.

Der marktbreite S&P 500 stieg letztlich um 0,44 Prozent auf 6.693,75 Punkte. Für den technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 ging es um 0,55 Prozent auf 24.761,07 Punkte bergauf./gl/men

