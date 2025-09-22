ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt fairen Wert für Deutsche Bank - 'Kaufen'
dpa-AFX · Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat den fairen Wert der Aktien der Deutschen Bank von 32 auf 34,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. "Die Aufnahme in den Eurostoxx 50 ist die logische Konsequenz aus der deutlichen Ergebnisverbesserung der Deutschen Bank in den letzten Jahren", schrieb Analyst Philipp Häßler am Montag. Er sieht weiteres Potenzial für Ergebnissteigerungen./rob/ag/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 09:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2025 / 10:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Das könnte dich auch interessieren
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 21.09.2025Fed startet Zinssenkungszyklus und schickt die US-Indizes auf neue Rekordlevelsgestern, 19:58 Uhr · onvista