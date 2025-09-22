BMW-Chef fordert niedrigeren Strompreis

Berlin (Reuters) - BMW-Chef Oliver Zipse fordert einen niedrigeren Strompreis für die Industrie.

Wenn es eine Sache gebe, welche die Politik tun könne für die Industrie, dann seien es niedrigere Strompreise, sagte Zipse am Montag bei einer Klausur der CSU-Landtagsfraktion im oberfränkischen Kloster Banz. Das helfe sowohl den Herstellern als auch den Kunden, die Elektromobilität zu ihrem Hauptthema machen wollten.

CSU-Fraktionsvorsitzender Klaus Holetschek hatte zuvor erklärt, die CSU bekenne sich zur Technologieoffenheit. Dabei kritisierte er insbesondere das Verbrenner-Aus für Zulassungen von Neuwagen in der Europäischen Union ab 2035. Die Wirtschaft benötige Planbarkeit und Verlässlichkeit. Wenn etwas passieren müsse, müssten die Energiepreise runter. "Das sind die Themen, die in einer globalisierten Welt ganz zentrale Bereiche sind, die man jetzt im Auge haben muss."

