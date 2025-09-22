Verhaltener Wochenauftakt: Pfizer glänzt, Porsche mit Gewinnwarnung

Die neue Handelswoche beginnt mit verhaltenem Ton: Der DAX zeigt sich zum Auftakt leicht im Minus, während auch die US-Indikationen auf einen schwächeren Start hindeuten. In Asien hingegen setzte der Nikkei ein kleines Ausrufezeichen und legte moderat zu.

Makroökonomsicher Überblick:

Am Nachmittag rückt der Eurozonen-Flash zur Verbraucherstimmung in den Mittelpunkt. Erwartet wird ein Wert von -15,4 Punkten, nahezu unverändert zum Vormonat – ein Hinweis auf anhaltende Konsumzurückhaltung in einem von Unsicherheit geprägten Umfeld. Parallel richten sich die Blicke über den Atlantik: Mehrere Fed-Vertreter treten heute ans Mikrofon, nachdem die Notenbank zuletzt eine Lockerung um 50 Basispunkte bis Jahresende sowie einen weiteren Schritt 2026 in Aussicht gestellt hat.

Im Fokus:

Pfizer zeigt sich vorbörslich fester. Grund ist ein möglicher Milliarden-Deal: Der US-Pharmariese steht kurz vor der Übernahme des Biotech-Unternehmens Metsera für bis zu 7,3 Milliarden US-Dollar. Mit dem Zukauf will Pfizer nach eigenen Rückschlägen im Bereich Adipositas-Medikamente wieder Boden gutmachen und sich im boomenden Markt für Gewichtsreduktion positionieren.

Ganz anders die Stimmung bei Porsche AG: Die Aktie gerät deutlich unter Druck, nachdem der Sportwagenbauer seine Gewinnprognose gekappt hat. Grund sind strategische Umplanungen, die milliardenschwere Belastungen nach sich ziehen. Porsche verschiebt den Start neuer Elektro-Modelle und setzt länger auf Verbrenner – ein Schritt, der auch den Mutterkonzern Volkswagen belastet.

