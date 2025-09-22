Werbung ausblenden
Werbung von
UniCredit Bank GmbH

Verhaltener Wochenauftakt: Pfizer glänzt, Porsche mit Gewinnwarnung

UniCredit · Uhr
E-MobilitätLuxusgüter
Artikel teilen:

Die neue Handelswoche beginnt mit verhaltenem Ton: Der DAX zeigt sich zum Auftakt leicht im Minus, während auch die US-Indikationen auf einen schwächeren Start hindeuten. In Asien hingegen setzte der Nikkei ein kleines Ausrufezeichen und legte moderat zu.

Makroökonomsicher Überblick:

Am Nachmittag rückt der Eurozonen-Flash zur Verbraucherstimmung in den Mittelpunkt. Erwartet wird ein Wert von -15,4 Punkten, nahezu unverändert zum Vormonat – ein Hinweis auf anhaltende Konsumzurückhaltung in einem von Unsicherheit geprägten Umfeld. Parallel richten sich die Blicke über den Atlantik: Mehrere Fed-Vertreter treten heute ans Mikrofon, nachdem die Notenbank zuletzt eine Lockerung um 50 Basispunkte bis Jahresende sowie einen weiteren Schritt 2026 in Aussicht gestellt hat.

 

Im Fokus:

Pfizer zeigt sich vorbörslich fester. Grund ist ein möglicher Milliarden-Deal: Der US-Pharmariese steht kurz vor der Übernahme des Biotech-Unternehmens Metsera für bis zu 7,3 Milliarden US-Dollar. Mit dem Zukauf will Pfizer nach eigenen Rückschlägen im Bereich Adipositas-Medikamente wieder Boden gutmachen und sich im boomenden Markt für Gewichtsreduktion positionieren.

Ganz anders die Stimmung bei Porsche AG: Die Aktie gerät deutlich unter Druck, nachdem der Sportwagenbauer seine Gewinnprognose gekappt hat. Grund sind strategische Umplanungen, die milliardenschwere Belastungen nach sich ziehen. Porsche verschiebt den Start neuer Elektro-Modelle und setzt länger auf Verbrenner – ein Schritt, der auch den Mutterkonzern Volkswagen belastet.

 

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit
DAX® Bull UG4WC4 44,3 19077,768957 Punkte 6,12 Open End
Fugro N.V. Bull UG5BXZ 1,5 7,76267 EUR 7,42 Open End
DAX® Bull UG5B0N 14,25 22084,032259 Punkte 16,59 Open End
Pan American Silver Corp. Bull UG9Q86 0,82 28,070376 USD 3,79 Open End
DAX® Bear UG2ENA 17,09 25206,683078 Punkte 25,74 Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 22.09.2025; 10:00 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag
ASML Holding N.V. Call UG1ZEF 15,47 720,00 EUR 13,38 17.06.2026
ASML Holding N.V. Call HD69YC 2,51 1300,00 EUR 33,39 16.12.2026
Robinhood Markets Inc. Call UG6KRK 20,75 120,00 USD 5,64 18.03.2026
DAX® Put UG8AK5 4,76 23800,00 Punkte 30,06 17.10.2025
Rheinmetall AG Call UG37LU 24,44 1800,00 EUR 5,51 17.12.2025
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 22.09.2025; 10:00 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit
DAX® Long UG6LYS 6,46 11827,339882 Punkte 2 Open End
DAX® Long HD6QGB 12,44 19708,347206 Punkte 6 Open End
DAX® Long UG6P3G 1,77 22072,649403 Punkte 15 Open End
NADAQ 100 Long HD6S25 11,44 16429,311565 Punkte 3 Open End
DAX® Long UG6H4M 1,19 22466,699769 Punkte 20 Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 22.09.2025; 10:00 Uhr;

Weitere Hebelprodukte finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct im stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches UniCredit Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank GmbH zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Funktionsweisen der Produkte: https://blog.onemarkets.de/funktionsweisen

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Porsche AG Vz.
Pfizer
Porsche Automobil Holding
D
DAX

Das könnte dich auch interessieren

Gewinnwarnungen
VW- und Porsche-Aktien sacken abheute, 08:32 Uhr · dpa-AFX
VW- und Porsche-Aktien sacken ab
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 21.09.2025
Fed startet Zinssenkungszyklus und schickt die US-Indizes auf neue Rekordlevelsgestern, 19:58 Uhr · onvista
Put-Optionsscheine
So schützt du dein Depot vor Verlusten18. Sept. · onvista
Daten von Polymarket
Die fünf spannendsten Börsen-Wetten17. Sept. · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden