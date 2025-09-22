Werbung ausblenden

Cyberangriff: 70 Prozent der Abflüge von Berlin verspätet

dpa-AFX · Uhr
Cybersecurity
Artikel teilen:

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Flughäfen in Berlin und Brüssel haben nach dem Cyberangriff auf einen IT-Dienstleister für die Passagierabfertigung noch immer am meisten mit den Folgen zu kämpfen. Die Abflüge an beiden Flughäfen seien öfter verspätet als die von den ebenfalls betroffenen Flughäfen London Heathrow und Dublin, teilte die Flugsicherungs-Dachorganisation Eurocontrol auf dpa-Anfrage mit.

Nur 30 Prozent aller Flüge starteten demnach am Morgen von Berlin mit weniger als 15 Minuten Verspätung - in Brüssel waren es sogar nur 15 Prozent. Heathrow und Dublin lägen dagegen näher an den normalen Pünktlichkeitsraten für Abflüge, verzeichneten jedoch auch noch Störungen aufgrund von Problemen bei der Passagierabfertigung und der Gepäckabfertigung.

Der IT-Dienstleister Collins Aerospace war am Freitagabend zur Zielscheibe eines Cyberangriffs geworden. Die Hintergründe blieben vorerst unklar. Wegen der Attacke meldeten vier europäische Flughäfen Probleme bei der Passagierabfertigung. Die anderen großen deutschen Flughäfen waren nicht betroffen./tre/DP/jha

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Lufthansa
Ryanair
Easyjet

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 21.09.2025
Fed startet Zinssenkungszyklus und schickt die US-Indizes auf neue Rekordlevelsgestern, 19:58 Uhr · onvista
Put-Optionsscheine
So schützt du dein Depot vor Verlusten18. Sept. · onvista
Daten von Polymarket
Die fünf spannendsten Börsen-Wetten17. Sept. · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden