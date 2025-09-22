DAX® - "Hammer" untermauert Schlüssellevel

Der DAX® schloss am vergangenen Freitag bei 23.639 Punkten. Auf diesem Level notierten die deutschen Standardwerte bereits Anfang September, Anfang August, Ende Juni sowie im Mai. Eine gewisse Lethargie bzw. eine gewisse Bewegungsarmut ist aktuell also nicht von der Hand zu weisen. Auf Wochenbasis hat das Aktienbarometer in der abgelaufenen Woche ein sog. „Hammer“-Umkehrmuster ausgeprägt. Interessant ist das Niveau, auf welchem diese eher konstruktive Formation gebildet wurde. Zum einen hat der DAX® das untere Ende der Schiebezone der letzten Monate bei 23.400 Punkten ausgelotet, zum anderen bestätigt das Tief der „Hammer“-Kerze ziemlich genau das untere Bollinger Band (akt. bei 23.226 Punkten). Per Saldo unterstreicht das beschriebene Kerzenmuster damit den unterstützenden Charakter der Schlüsselzone bei rund 23.400 Punkten. Auf der Oberseite würde indes ein Anstieg über das Vorwochenhoch bei 23.855 Punkten den „Hammer“ konstruktiv nach oben auflösen. Interessanterweise würde bereits bei 23.800 Punkten ein neues Point & Figure-Kaufsignal entstehen. In der Konsequenz werden die taktgebenden Leitplanken enger – guten Wochenstart.

DAX® (Weekly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: LSEG, tradesignal²

