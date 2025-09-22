DAX® - "Hammer" untermauert Schlüssellevel
HSBC · Uhr
"Hammer" untermauert Schlüssellevel
Der DAX® schloss am vergangenen Freitag bei 23.639 Punkten. Auf diesem Level notierten die deutschen Standardwerte bereits Anfang September, Anfang August, Ende Juni sowie im Mai. Eine gewisse Lethargie bzw. eine gewisse Bewegungsarmut ist aktuell also nicht von der Hand zu weisen. Auf Wochenbasis hat das Aktienbarometer in der abgelaufenen Woche ein sog. „Hammer“-Umkehrmuster ausgeprägt. Interessant ist das Niveau, auf welchem diese eher konstruktive Formation gebildet wurde. Zum einen hat der DAX® das untere Ende der Schiebezone der letzten Monate bei 23.400 Punkten ausgelotet, zum anderen bestätigt das Tief der „Hammer“-Kerze ziemlich genau das untere Bollinger Band (akt. bei 23.226 Punkten). Per Saldo unterstreicht das beschriebene Kerzenmuster damit den unterstützenden Charakter der Schlüsselzone bei rund 23.400 Punkten. Auf der Oberseite würde indes ein Anstieg über das Vorwochenhoch bei 23.855 Punkten den „Hammer“ konstruktiv nach oben auflösen. Interessanterweise würde bereits bei 23.800 Punkten ein neues Point & Figure-Kaufsignal entstehen. In der Konsequenz werden die taktgebenden Leitplanken enger – guten Wochenstart.
Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?
Kostenlos abonnieren
Wichtige Hinweise
Werbehinweise
HSBC Continental Europe S.A., Germany
Derivatives Public Distribution
Hansaallee 3
40549 Düsseldorf
kostenlose Infoline: 0800/4000 9102)Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.
Der DAX® schloss am vergangenen Freitag bei 23.639 Punkten. Auf diesem Level notierten die deutschen Standardwerte bereits Anfang September, Anfang August, Ende Juni sowie im Mai. Eine gewisse Lethargie bzw. eine gewisse Bewegungsarmut ist aktuell also nicht von der Hand zu weisen. Auf Wochenbasis hat das Aktienbarometer in der abgelaufenen Woche ein sog. „Hammer“-Umkehrmuster ausgeprägt. Interessant ist das Niveau, auf welchem diese eher konstruktive Formation gebildet wurde. Zum einen hat der DAX® das untere Ende der Schiebezone der letzten Monate bei 23.400 Punkten ausgelotet, zum anderen bestätigt das Tief der „Hammer“-Kerze ziemlich genau das untere Bollinger Band (akt. bei 23.226 Punkten). Per Saldo unterstreicht das beschriebene Kerzenmuster damit den unterstützenden Charakter der Schlüsselzone bei rund 23.400 Punkten. Auf der Oberseite würde indes ein Anstieg über das Vorwochenhoch bei 23.855 Punkten den „Hammer“ konstruktiv nach oben auflösen. Interessanterweise würde bereits bei 23.800 Punkten ein neues Point & Figure-Kaufsignal entstehen. In der Konsequenz werden die taktgebenden Leitplanken enger – guten Wochenstart.
DAX® (Weekly)
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang
5-Jahreschart DAX®
Quelle: LSEG, tradesignal²
Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?
Kostenlos abonnieren
Wichtige Hinweise
Werbehinweise
HSBC Continental Europe S.A., Germany
Derivatives Public Distribution
Hansaallee 3
40549 Düsseldorf
kostenlose Infoline: 0800/4000 910
Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)
Hotline für Berater: 0211/910-4722
Fax: 0211/910-91936
Homepage: www.hsbc-zertifikate.de
E-Mail: zertifikate@hsbc.de
Das könnte dich auch interessieren
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 21.09.2025Fed startet Zinssenkungszyklus und schickt die US-Indizes auf neue Rekordlevelsgestern, 19:58 Uhr · onvista