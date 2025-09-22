EQS-Adhoc: Nakiki SE: Verhandlungen über eine Minderheitsbeteiligung an der Companexis LLC

Werbung ausblenden

Nakiki SE: Verhandlungen über eine Minderheitsbeteiligung an der Companexis LLC

EQS Group · Uhr
EQS-Ad-hoc: Nakiki SE / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Vertrag
Nakiki SE: Verhandlungen über eine Minderheitsbeteiligung an der Companexis LLC

22.09.2025 / 16:54 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die Nakiki SE gibt bekannt, dass sie exklusive Verhandlungen mit der US-amerikanischen Companexis LLC über den Erwerb einer Minderheitsbeteiligung aufgenommen hat.

Companexis ist auf den Aufbau einer globalen Plattform für compliance-relevante Unternehmensdaten spezialisiert und plant eine Blockchain-Integration.

Kontakt für Rückfragen (IR):

Telefon: +49 69 348 70 250

E-Mail: info@nakikifinance.com

NAKIKI SE

Hanauer Landstr. 204

60314 Frankfurt am Main

Handelsregister: AG Frankfurt am Main, HRB: 137473

WKN: WNDL30

ISIN: DE000WNDL300

Ende der Insiderinformation

22.09.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Nakiki SE
Hanauer Landstr. 204
60314 Frankfurt am Main
Deutschland
E-Mail:info@nakikifinance.com
Internet:https://nakikifinance.com/
ISIN:DE000WNDL300, DE000WNDL318
WKN:WNDL30, WNDL31
Börsen:Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID:2201620
Ende der MitteilungEQS News-Service

2201620 22.09.2025 CET/CEST

