EQS-Adhoc: Nakiki SE: Verhandlungen über eine Minderheitsbeteiligung an der Companexis LLC

Die Nakiki SE gibt bekannt, dass sie exklusive Verhandlungen mit der US-amerikanischen Companexis LLC über den Erwerb einer Minderheitsbeteiligung aufgenommen hat.

Companexis ist auf den Aufbau einer globalen Plattform für compliance-relevante Unternehmensdaten spezialisiert und plant eine Blockchain-Integration.

Kontakt für Rückfragen (IR):

Telefon: +49 69 348 70 250

E-Mail: info@nakikifinance.com

NAKIKI SE

Hanauer Landstr. 204

60314 Frankfurt am Main

Handelsregister: AG Frankfurt am Main, HRB: 137473

WKN: WNDL30

ISIN: DE000WNDL300

