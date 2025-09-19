Werbung ausblenden

EQS-DD: Redcare Pharmacy N.V.: Jerome Cochet, Kauf

EQS Group · Uhr
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

19.09.2025 / 21:16 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Jerome
Nachname(n):Cochet

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Redcare Pharmacy N.V.

b) LEI

529900JK6UXHY1YKZ082 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:NL0012044747

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
75,527 EUR49.923,55 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
75,5270 EUR49.923,5500 EUR

e) Datum des Geschäfts

17.09.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name:Tradegate
MIC:TGAT

19.09.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Redcare Pharmacy N.V.
Erik de Rodeweg 11-13
5975 WD Sevenum
Niederlande
Internet:www.redcare-pharmacy.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

100788 19.09.2025 CET/CEST

