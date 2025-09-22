Werbung ausblenden

EQS-CMS: Infineon Technologies AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Group · Uhr
EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Infineon Technologies AG / Aktienrückkäufe vom 15. September 2025 bis zum 19. September 2025
Infineon Technologies AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

22.09.2025 / 14:33 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Infineon Technologies AG:
Aktienrückkaufprogramm 2025 - Wöchentliche Zwischenmeldung 1

Neubiberg, 22. September 2025

Aktienrückkaufprogramm 2025 - Woche 1 vom 15. September bis 19. September 2025 / 1. Zwischenmeldung

Bekanntmachung nach Art.5 Abs.1 lit.b) der Verordnung (EU) Nr.596/2014 und Art.2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Im Zeitraum vom 15. September 2025 bis einschließlich 19. September 2025 hat die Infineon Technologies AG insgesamt 176.800 Aktien im Rahmen ihres Aktienrückkaufprogramms 2025 erworben, das am 15. September 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (MAR) und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 bekanntgegeben wurde. Der Rückkauf erfolgt im Auftrag der Infineon Technologies AG durch Einschaltung eines unabhängigen Kreditinstituts über den Xetra-Handel der Frankfurter Wertpapierbörse.

Dabei wurden Aktien wie folgt erworben:

Aktienrückkaufprogramm 2025

DateAggregiertes Volumen
(Anzahl Aktien)		Volumengewichteter Durchschnittkurs (EUR)Handelsplatz
15. September 202545.00032,4506Xetra
16. September 202548.80032,5641Xetra
17. September 202545.00032,2273Xetra
18. September 20258.00033,5291Xetra
19. September 202530.00033,1163Xetra

Detaillierte Informationen zu den einzelnen Transaktionen sind gemäß Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 auf der Internetseite der Infineon Technologies AG veröffentlicht unter https://www.infineon.com/de/about/investor/infineon-share/share-buyback-program

Insgesamt wurden bisher während des Aktienrückkaufs vom 15. September 2025 bis einschließlich 19. September 2025 176.800 Aktien erworben.

Infineon Technologies AG

Der Vorstand

22.09.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Infineon Technologies AG
Am Campeon 1-15
85579 Neubiberg
Deutschland
Internet:www.infineon.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

2201478 22.09.2025 CET/CEST

