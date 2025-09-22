Werbung ausblenden

EQS-DD: IVU Traffic Technologies AG: Martin Müller-Elschner, Verkauf

EQS Group · Uhr
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

22.09.2025 / 17:45 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Martin
Nachname(n):Müller-Elschner

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

IVU Traffic Technologies AG

b) LEI

3912003JRJW9PA9BPQ22 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE0007448508

b) Art des Geschäfts

Verkauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
21,00 EUR525.000,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
21,0000 EUR525.000,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

19.09.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

22.09.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

Sprache:Deutsch
Unternehmen:IVU Traffic Technologies AG
Bundesallee 88
12161 Berlin
Deutschland
Internet:www.ivu.de
Ende der MitteilungEQS News-Service

100520 22.09.2025 CET/CEST

