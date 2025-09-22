EQS-DD: IVU Traffic Technologies AG: Martin Müller-Elschner, Verkauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



22.09.2025 / 17:45 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Vorname: Martin Nachname(n): Müller-Elschner

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

IVU Traffic Technologies AG

b) LEI

3912003JRJW9PA9BPQ22

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE0007448508

b) Art des Geschäfts

Verkauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 21,00 EUR 525.000,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 21,0000 EUR 525.000,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

19.09.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

https://eqs-news.com



Sprache: Deutsch Unternehmen: IVU Traffic Technologies AG Bundesallee 88 12161 Berlin Deutschland Internet: www.ivu.de

