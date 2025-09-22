EQS-News: Zebra-Studie mit Oxford Economics: Automatisierung von Arbeitsabläufen steigert Produktivität um 20 %

EQS-News: Zebra Technologies Germany GmbH / Schlagwort(e): Sonstiges

Zebra-Studie mit Oxford Economics: Automatisierung von Arbeitsabläufen steigert Produktivität um 20 %



22.09.2025

Neue Markenstrategie unterstreicht das Engagement, Kunden bei der Leistungssteigerung ihrer Mitarbeitenden mit direktem Kundenkontakt zu unterstützen

RATINGEN, 22. September 2025 – Zebra Technologies Corporation (NASDAQ: ZBRA) ein weltweit führender Anbieter von Lösungen zur Digitalisierung und Automatisierung von praktischen Arbeitsabläufen, hat heute gemeinsam mit Oxford Economics eine neue Studie vorgestellt. Diese zeigt, wie moderne Technologien – von KI über Automatisierung bis hin zur Datenanalyse – die Effizienz von Arbeitsabläufen bei Mitarbeitenden mit direktem Kundenkontakt erhöhen, die Rentabilität steigern und das Kundenerlebnis verbessern.

Die Ergebnisse verdeutlichen zudem die transformativen Auswirkungen optimierter Arbeitsprozesse in den Branchen Einzelhandel, Fertigung sowie Transport und Logistik (T&L): Einzelhändler berichteten von einer Steigerung der Kundenzufriedenheit um 21 %, Hersteller von einem Produktivitätszuwachs ihrer Mitarbeitenden um 19 % und führende T&L-Unternehmen von einer Produktivitätssteigerung um 21 % durch bessere Arbeitsabläufe. Darüber hinaus zeigt die Studie, dass Investitionen in KI-Unternehmen helfen, Echtzeit-Transparenz zu schaffen, umsetzbare Erkenntnisse zu gewinnen und Prozesse effizienter zu gestalten.

Optimierung von Arbeitsabläufen als Wachstumstreiber

Würden die 20 größten Unternehmen aus der Forbes Global 2000-Liste in den Branchen Einzelhandel, Fertigung und T&L ihre Frontline-Arbeitsabläufe deutlich verbessern, könnte jedes von ihnen laut Oxford Economics im Schnitt rund 3 Milliarden US-Dollar mehr Umsatz und 120 Millionen US-Dollar zusätzliche Gewinne erzielen.

Unternehmen, die intelligente Betriebsabläufe einführen – also fortschrittliche Technologien wie KI, Automatisierung und Daten mit menschlichem Know-how kombinieren – profitieren von erheblichen Vorteilen. Die Studie mit dem Titel „Impact of Intelligent Operations” zeigt:

Einzelhandel: Verbesserungen im priorisierten Workflow der Bestandsverwaltung führten zu einem Umsatz- und Rentabilitätswachstum von bis zu 1,8 Prozentpunkten.

Fertigung: Optimierungen in Qualitätskontrolle und -sicherung bewirkten ein Umsatzwachstum von 2,4 und eine Rentabilitätssteigerung von 1,4 Prozentpunkten.

T&L: Unternehmen, die zentrale Abläufe bei Lieferung und Lagerverwaltung optimierten, erzielten bis zu 3,4 Prozentpunkte Umsatzwachstum – bei vergleichbarer Steigerung der Rentabilität.

„Einzelhandel, Fertigung und Logistik werden zunehmend auf der Ebene der Arbeitsabläufe neu definiert – dort, wo Geschwindigkeit, Transparenz und Präzision Wachstum ermöglichen, die Frontline-Produktivität steigern und das Kundenerlebnis verbessern“, erklärt Joe White, Chief Product & Solutions Officer bei Zebra Technologies. „Intelligente Abläufe reduzieren Komplexität, indem sie modernste Technologien mit den Mitarbeitenden mit direktem Kundenkontakt verbinden. So können Unternehmen flexibel auf Veränderungen reagieren und sich auch in hochkompetitiven Märkten behaupten.“

Technologieinvestitionen, insbesondere in KI, zahlen sich aus

Die Studie zeigt, dass Unternehmen in allen Branchen bereits konkrete Anwendungsfelder für KI erschließen:

Einzelhändler testen KI unter anderem für Verlustprävention, Risikomanagement und Bestandsoptimierung.

Mehr als zwei Drittel der T&L-Unternehmen und knapp die Hälfte der Hersteller nutzen KI für Bestandsmanagement, Nachfrageprognosen und prädiktive Analysen.

Fortschrittliche Tools wie RFID und maschinelles Sehen gelten als Schlüsselfaktoren für mehr Transparenz und Effizienz in sämtlichen Branchen.

Ob im Lager, an der Produktionslinie, im Verkaufsraum oder am Krankenbett: Zebra bietet Lösungen, die Unternehmen bei der Bewältigung zentraler Herausforderungen wie Fachkräftemangel und veränderten Kundenerwartungen unterstützen. Die neue Markenplattform „Better Every Day” unterstreicht das Engagement des Unternehmens, mit intelligenten und vernetzten Lösungen die Leistung, Agilität und Reaktionsfähigkeit bei direktem Kundenkontakt kontinuierlich zu verbessern.

„Zebra Technologies ermöglicht Unternehmen jeder Größe weltweit, ihre Prozesse laufend zu optimieren und flexibel auf Veränderungen zu reagieren“, so Bill Burns, CEO von Zebra Technologies. „Unser starkes Portfolio an vernetzten Lösungen für Prozesse bei Mitarbeitenden im direkten Kundenkontakt, Asset-Transparenz und intelligente Automatisierung wurde gezielt entwickelt, um moderne Arbeitsabläufe zu unterstützen und die tägliche Arbeit effizienter zu gestalten.“

Dank seiner umfassenden Erfahrung und einem globalen Partnernetzwerk kombiniert Zebra führende Technologien in einem Portfolio, das Unternehmen folgende Vorteile bietet:

Nutzung von Echtzeitdaten für schnellere, fundiertere Entscheidungen.

Automatisierung wiederkehrender Aufgaben, weniger manuelle Fehler und mehr Konsistenz.

Neugestaltung von Workflows zur Vereinfachung, Beschleunigung und Produktivitätssteigerung.

Einsatz von KI an der Frontline, um Innovationen im Arbeitsalltag kontinuierlich voranzutreiben.

Die wichtigsten Informationen

Unternehmen im Einzelhandel, in der Fertigung und im Bereich Transport & Logistik steigern durch optimierte Frontline-Workflows signifikant Umsatz und Rentabilität.

KI wird zunehmend in Bereichen wie prädiktiver Analyse, Bestandsmanagement und Risikobewertung eingesetzt, während Technologien wie RFID und maschinelles Sehen die Effizienz weiter erhöhen.

Die neue Markenbotschaft „Better Every Day” bekräftigt Zebras Ziel, Unternehmen durch KI und Automatisierung neue Arbeitsweisen zu ermöglichen, die den Alltag spürbar verbessern.

Um mehr zu erfahren, besuchen Sie diese Website unter zebra.com.

Über Joe White, Chief Product & Solutions Officer bei Zebra Technologies



Joe White wurde im März 2023 zum Chief Product & Solutions Officer bei Zebra Technologies ernannt. Er verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Produktentwicklung und war federführend bei der Einführung neuer Unternehmenstechnologien. Derzeit ist er für die Strategie, Investitionen und Entwicklung des umfangreichen Produkt- und Lösungsportfolios von Zebra verantwortlich. Joe kam 2014 zu Zebra, als das Unternehmen den Unternehmensbereich von Motorola Solutions übernahm. Vor seiner Tätigkeit bei Zebra hatte er verschiedene Führungspositionen bei Motorola, Motorola Solutions, CAIS Internet und Digex inne und erwarb einen Bachelor-Abschluss an der University of Maryland. Er wurde von AIM Global als Preisträger des Richard R. Dilling Award 2019 ausgezeichnet, der an Führungskräfte, Wissenschaftler und Ingenieure für herausragende Beiträge verliehen wird, die das Wachstum der AIDC-Branche vorangetrieben haben.

Methodik

Zebra Technologies beauftragte Oxford Economics mit einer globalen Studie, die sowohl auf Befragungen als auch auf ökonometrischen Analysen basiert. Befragt wurden 1.000 Führungskräfte aus den Bereichen Einzelhandel (400), Fertigung (400) sowie Transport und Logistik (200) in den USA, Mexiko, Großbritannien, Deutschland, Indien, Japan, Australien und Neuseeland.

Im Mittelpunkt standen Themen wie Bestandsmanagement, Qualitätskontrolle, Lieferprozesse, Materialfluss sowie Workflows zur Verlustprävention. Mithilfe einer Regressionsanalyse wurde untersucht, inwieweit Verbesserungen dieser Arbeitsabläufe mit finanziellen Leistungskennzahlen korrelieren.



