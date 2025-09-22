Original-Research: Verve Group SE (von First Berlin Equity Research GmbH): Ka...

^ Original-Research: Verve Group SE - from First Berlin Equity Research GmbH 22.09.2025 / 16:58 CET/CEST Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this research. The result of this research does not constitute investment advice or an invitation to conclude certain stock exchange transactions. --------------------------------------------------------------------------- Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Verve Group SE Company Name: Verve Group SE ISIN: SE0018538068 Reason for the research: M&A Recommendation: Kaufen from: 22.09.2025 Target price: â¬5,10 Target price on sight of: 12 Monate Last rating change: - Analyst: Ellis Acklin First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Verve Group SE (ISIN: SE0018538068) verÃ¶ffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestÃ¤tigt seine BUY-Empfehlung und erhÃ¶ht das Kursziel von EUR 4,80 auf EUR 5,10. Zusammenfassung: Verve hat den M&A-Hebel gezogen und nacheinander die acardo Group AG, einen in Deutschland ansÃ¤ssigen Anbieter von LÃ¶sungen fÃ¼r Shopper-Aktivierung und digitale Coupons, sowie Captify Technologies Ltd, eine Suchintelligenzplattform, Ã¼bernommen. Die beiden Transaktionen verschaffen Verve einen guten Zugang zu Einzelhandelsnetzwerken (acardo), tragen zur Steigerung messbarer Ergebnisse fÃ¼r Demand-Side-Kunden bei (beide) und stÃ¤rken die Vertriebsmannschaften von Verve in den USA und Europa (beide). Die kombinierten Transaktionen sollen auf normalisierter Pro-forma-Basis fÃ¼r das Gesamtjahr 2025E einen Umsatz von â¬56 Mio. und ein EBITDA von â¬11 Mio. beitragen, aber aufgrund der jeweiligen Abschlussdaten am 1. Oktober und 16. September bleiben die aktualisierten Kennzahlen innerhalb der Guidance fÃ¼r 2025. Die KPIs dÃ¼rften nun jedoch mit den BeitrÃ¤gen fÃ¼r das zweite Halbjahr 2025 Ã¼ber den Mittelwerten liegen: Wir haben unsere Prognose entsprechend angepasst, und unser DCF weist nun einen fairen Wert von â¬5,10 pro Aktie aus (zuvor: â¬4,80). Die NeuzugÃ¤nge scheinen strategisch gut zum Mutterunternehmen Verve zu passen, und wir bekrÃ¤ftigen unsere Kaufempfehlung (AufwÃ¤rtspotenzial: 115%). First Berlin Equity Research has published a research update on Verve Group SE (ISIN: SE0018538068). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and increased the price target from EUR 4.80 to EUR 5.10. Abstract: Verve has hit the M&A trail again with back-to-back acquisitions of acardo Group AG, a Germany-based provider of shopper activation and digital couponing solutions, and Captify Technologies Ltd, a search intelligence platform. The two deals give Verve good access to retail networks (acardo), help boost measurable outcomes for Demand Side clients (both), and strengthen Verve's US and European sales forces (both). The combined deals are set to contribute â¬56m in sales and â¬11m in EBITDA on a full-year normalised 2025E proforma basis, but the respective 1 October and 16 September closing dates mean that updated financials remain within 2025 guidance. However, the acquisitions' H2/25 contributions mean the KPIs should now land beyond the range midpoints. We have adjusted FBe accordingly, and our DCF model now points to fair value of â¬5.1 per share (old: â¬4.8). The newcomers appear a good strategic fit with the Verve mothership, and we reiterate our Buy rating (upside 115%). BezÃ¼glich der Pflichtangaben gem. Â§34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollstÃ¤ndige Analyse. You can download the research here: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=323aeef248dff71f8ecb78ab0321b0fa Contact for questions: First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com --------------------------------------------------------------------------- The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases. Archive at www.eqs-news.com --------------------------------------------------------------------------- 2201688 22.09.2025 CET/CEST °