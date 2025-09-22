Original-Research: Verve Group SE (von First Berlin Equity Research GmbH): Ka...

Werbung ausblenden

Original-Research: Verve Group SE - from First Berlin Equity Research GmbH

22.09.2025 / 16:58 CET/CEST
Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS
Group.
The issuer is solely responsible for the content of this research. The
result of this research does not constitute investment advice or an
invitation to conclude certain stock exchange transactions.

---------------------------------------------------------------------------

Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Verve Group SE

     Company Name:                Verve Group SE
     ISIN:                        SE0018538068

     Reason for the research:     M&A
     Recommendation:              Kaufen
     from:                        22.09.2025
     Target price:                â¬5,10
     Target price on sight of:    12 Monate
     Last rating change:          -
     Analyst:                     Ellis Acklin

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Verve Group SE
(ISIN: SE0018538068) verÃ¶ffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestÃ¤tigt seine
BUY-Empfehlung und erhÃ¶ht das Kursziel von EUR 4,80 auf EUR 5,10.

Zusammenfassung:
Verve hat den M&A-Hebel gezogen und nacheinander die acardo Group AG, einen
in Deutschland ansÃ¤ssigen Anbieter von LÃ¶sungen fÃ¼r Shopper-Aktivierung
und digitale Coupons, sowie Captify Technologies Ltd, eine
Suchintelligenzplattform, Ã¼bernommen. Die beiden Transaktionen verschaffen
Verve einen guten Zugang zu Einzelhandelsnetzwerken (acardo), tragen zur
Steigerung messbarer Ergebnisse fÃ¼r Demand-Side-Kunden bei (beide) und
stÃ¤rken die Vertriebsmannschaften von Verve in den USA und Europa (beide).
Die kombinierten Transaktionen sollen auf normalisierter Pro-forma-Basis
fÃ¼r das Gesamtjahr 2025E einen Umsatz von â¬56 Mio. und ein EBITDA von
â¬11 Mio. beitragen, aber aufgrund der jeweiligen Abschlussdaten am 1.
Oktober und 16. September bleiben die aktualisierten Kennzahlen innerhalb
der Guidance fÃ¼r 2025. Die KPIs dÃ¼rften nun jedoch mit den BeitrÃ¤gen fÃ¼r
das zweite Halbjahr 2025 Ã¼ber den Mittelwerten liegen: Wir haben unsere
Prognose entsprechend angepasst, und unser DCF weist nun einen fairen Wert
von â¬5,10 pro Aktie aus (zuvor: â¬4,80). Die NeuzugÃ¤nge scheinen
strategisch gut zum Mutterunternehmen Verve zu passen, und wir bekrÃ¤ftigen
unsere Kaufempfehlung (AufwÃ¤rtspotenzial: 115%).

First Berlin Equity Research has published a research update on Verve Group
SE (ISIN: SE0018538068). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and
increased the price target from EUR 4.80 to EUR 5.10.

Abstract:
Verve has hit the M&A trail again with back-to-back acquisitions of acardo
Group AG, a Germany-based provider of shopper activation and digital
couponing solutions, and Captify Technologies Ltd, a search intelligence
platform. The two deals give Verve good access to retail networks (acardo),
help boost measurable outcomes for Demand Side clients (both), and
strengthen Verve's US and European sales forces (both). The combined deals
are set to contribute â¬56m in sales and â¬11m in EBITDA on a full-year
normalised 2025E proforma basis, but the respective 1 October and 16
September closing dates mean that updated financials remain within 2025
guidance. However, the acquisitions' H2/25 contributions mean the KPIs
should now land beyond the range midpoints. We have adjusted FBe
accordingly, and our DCF model now points to fair value of â¬5.1 per share
(old: â¬4.8). The newcomers appear a good strategic fit with the Verve
mothership, and we reiterate our Buy rating (upside 115%).

BezÃ¼glich der Pflichtangaben gem. Â§34b WpHG und des Haftungsausschlusses
siehe die vollstÃ¤ndige Analyse.




You can download the research here:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=323aeef248dff71f8ecb78ab0321b0fa

Contact for questions:
First Berlin Equity Research GmbH
Herr Gaurav Tiwari
Tel.: +49 (0)30 809 39 686
web: www.firstberlin.com
E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

---------------------------------------------------------------------------

