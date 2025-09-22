IRW-News: Argyle Resources Corp.: Argyle Resources erhält Bohrgenehmigungen und nimmt Vorbereitungen für ein 2.000 Meter umfassendes Programm auf dem REE-Projekt Clay Howells auf

IRW-PRESS: Argyle Resources Corp.: Argyle Resources erhält Bohrgenehmigungen und nimmt Vorbereitungen für ein 2.000 Meter umfassendes Programm auf dem REE-Projekt Clay Howells auf

Calgary - 22. September 2025 / IRW-Press / Argyle Resources Corp. (CSE: ARGL) (OTCQB: ARLYF) (FWB: ME0) (Argyle oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen vom Ontario Ministry of Mines alle erforderlichen Genehmigungen erhalten hat, um das bevorstehende Diamantbohrprogramm auf dem Seltenerdmetall-(REE)-Projekt Clay Howells im Nordwesten der kanadischen Provinz Ontario einzuleiten.

Nachdem die Genehmigungen nun vorliegen, wurden die Vorbereitungen am Standort aufgenommen, die auch die Mobilisierung der entsprechenden Ausrüstung und die Entsendung des Personals in das Konzessionsgebiet umfassen. Das Unternehmen geht davon aus, dass die Bohrungen in Kürze beginnen werden, und schätzt, dass das 2.000 Meter umfassende Programm je nach Wetter- und Betriebslage 45 Tage dauern wird.

Im Rahmen des genehmigten Programms sollen Zwillingsbohrungen zu sechs historischen Bohrlöchern absolviert werden, die ursprünglich bei Explorationskampagnen in den Jahren 2010 und 2011 auf dem Konzessionsgebiet niedergebracht wurden. Diese Arbeiten sind ein wichtiger Schritt für die Aktualisierung des geologischen Modells für Clay Howells und werden die Grundlage für die Erstellung eines neuen mit der Vorschrift National Instrument 43-101 (NI 43-101) konformen Fachberichts schaffen.

Jeffrey Stevens, CEO von Argyle Resources, sagt dazu: Wir freuen uns sehr, mitteilen zu können, dass unser Herbst-Explorationsprogramm bei Clay Howells nun im Gange ist. Die neuen Bohrungen werden die Entnahme frischer Kernproben ermöglichen, um die früheren Analysedaten zu bestätigen, das Vertrauen in die geologischen Interpretationen zu erhöhen und zur Ausrichtung zukünftiger Explorationsaktivitäten auf dem gesamten Konzessionsgebiet Clay Howells beizutragen.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81106/Argyle_220925_DEPRCOM.001.png

Abbildung 1: Karte der historischen Bohrlöcher auf dem REE-Projekt Clay Howells

Über Argyle Resources Corp.

Argyle Resources Corp. ist ein Junior-Mineralexplorer, dessen Geschäftsbereich den Erwerb, die Exploration, das Abstecken und die Evaluierung von Konzessionsgebieten mit natürlichen Ressourcen in Nordamerika umfasst. Zusätzlich zum Projekt Saint Gabriel hält das Unternehmen derzeit eine Option auf den Erwerb sämtlicher Anteile (100 %) an der Graphitkonzession Frenchvale in Nova Scotia, Kanada, und besitzt 100 % der Anteile an den Quarzit-Siliziumdioxid-Projekten Pilgrim Islands, Matapedia und Lac Comporté in der kanadischen Provinz Québec. Argyle ist eine Forschungspartnerschaft mit dem National Institute of Scientific Research (INRS) - einem renommierten Forschungs- und Ausbildungsinstitut, das von der Regierung von Québec finanziert wird - eingegangen, um Explorationsprogramme in seinen Siliziumdioxidprojekten durchzuführen. Das Unternehmen wurde im Jahr 2023 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Calgary in der kanadischen Provinz Alberta.

Qualifizierter Sachverständiger

George Yordanov, P.Geo., Direktor, hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemeldung in seiner Eigenschaft als qualifizierter Sachverständiger des Unternehmens im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 geprüft und genehmigt.

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS

Jeffrey Stevens

President & CEO

Alle weiteren Anfragen richten Sie bitte an:

E-Mail: info@argyleresourcescorp.com

Tel: (825) 724-0033

Webseite: www.argyleresourcescorp.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Alle in dieser Pressemeldung enthaltenen Aussagen, die sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, von denen Argyle erwartet, glaubt oder annimmt, dass sie in Zukunft eintreten werden oder können, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Solche Aussagen können unter anderem Aussagen über die Exploration und Erschließung der Mineralkonzessionsgebiete des Unternehmens und die Verwendung des Erlöses aus dem Angebot beinhalten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten zahlreiche Annahmen, die von Argyle auf der Grundlage seiner Erfahrungen, seiner Wahrnehmung historischer Trends, aktueller Bedingungen, erwarteter zukünftiger Entwicklungen und anderer Faktoren, die es unter den gegebenen Umständen für angemessen hält, getroffen wurden. Darüber hinaus sind diese Aussagen mit erheblichen bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten verbunden, die dazu beitragen, dass sich die Vorhersagen, Prognosen, Projektionen und anderen zukunftsgerichteten Aussagen als unzutreffend erweisen, wobei sich einige dieser Faktoren der Kontrolle von Argyle entziehen. Die Leser sollten sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, beabsichtigt Argyle nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen nach dem Veröffentlichungsdatum dieser Mitteilung zu revidieren oder zu aktualisieren bzw. zu ändern, um dem Eintreten zukünftiger, unvorhergesehener Ereignisse Rechnung zu tragen.

Die Canadian Securities Exchange und ihr Regulierungsorgan übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81106

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81106&tr=1

