Ericsson und Nokia erhalten Milliardenauftrag von Vodafone

(Reuters) - Ericsson und Nokia haben einen milliardenschweren Auftrag von Vodafone erhalten.

Sie lieferten der britischen Tochter VodafoneThree in den kommenden zehn Jahren Ausrüstungen für das Mobilfunknetz nach dem modernen 5G-Standard, teilten die beiden Netzwerk-Ausrüster am Montag mit. Das Gesamtvolumen der beiden Verträge belaufe sich auf umgerechnet 2,29 Milliarden Euro.

Ericsson werde das VodafoneThree-Netz unter anderem mit smarten Antennen sowie KI-unterstützter und energiesparender Hardware ausrüsten, hieß es weiter. Nokia liefere unter anderem Geräte für das Kernnetz. Damit feiere der finnische Konzern sein Comeback als Lieferant von Vodafone und ThreeUK. VodafoneThree ist das neue Gemeinschaftsunternehmen von Vodafone und CK Hutchison. Darin haben die beiden Konzerne ihr jeweiliges Großbritannien-Geschäft gebündelt.