Werbung ausblenden
Investitionen ins Mobilfunknetz

Ericsson und Nokia erhalten Milliardenauftrag von Vodafone

Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Infrastruktur
Artikel teilen:
Quelle: monticello/Shutterstock.com

(Reuters) - Ericsson und Nokia haben einen milliardenschweren Auftrag von Vodafone erhalten.

Sie lieferten der britischen Tochter VodafoneThree in den kommenden zehn Jahren Ausrüstungen für das Mobilfunknetz nach dem modernen 5G-Standard, teilten die beiden Netzwerk-Ausrüster am Montag mit. Das Gesamtvolumen der beiden Verträge belaufe sich auf umgerechnet 2,29 Milliarden Euro.

Ericsson werde das VodafoneThree-Netz unter anderem mit smarten Antennen sowie KI-unterstützter und energiesparender Hardware ausrüsten, hieß es weiter. Nokia liefere unter anderem Geräte für das Kernnetz. Damit feiere der finnische Konzern sein Comeback als Lieferant von Vodafone und ThreeUK. VodafoneThree ist das neue Gemeinschaftsunternehmen von Vodafone und CK Hutchison. Darin haben die beiden Konzerne ihr jeweiliges Großbritannien-Geschäft gebündelt.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Nokia
Vodafone Group
Vodafone
Deutsche Telekom
Telefonica
BT Group

Das könnte dich auch interessieren

Dax-Aufsteiger
Scout24 und Gea bei Anlegern begehrtheute, 10:04 Uhr · dpa-AFX
Scout24 und Gea bei Anlegern begehrt
Rheinmetall, Renk, Hensoldt
Rüstungswerte ziehen an - Luftraumverletzung durch Russlandheute, 10:51 Uhr · dpa-AFX
Rüstungswerte ziehen an - Luftraumverletzung durch Russland
Aixtron, Süss und PVA
Chipwerte gefragt - ASML-Hochstufung im Blickheute, 10:30 Uhr · dpa-AFX
Chipwerte gefragt - ASML-Hochstufung im Blick
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 21.09.2025
Fed startet Zinssenkungszyklus und schickt die US-Indizes auf neue Rekordlevelsgestern, 19:58 Uhr · onvista
Put-Optionsscheine
So schützt du dein Depot vor Verlusten18. Sept. · onvista
Daten von Polymarket
Die fünf spannendsten Börsen-Wetten17. Sept. · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden