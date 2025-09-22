Werbung ausblenden

Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zu Pressefreiheit/USA

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

FRANKFURT (ODER) (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zu Pressefreiheit/USA:

"Es beginnt meist harmlos, am Anfang sind es nur verbale Spitzen gegen politische Gegner, dann werden sie irgendwann dauerhaft diskreditiert. In der Justiz wird erst Druck aufgebaut, vermeintliche Gegner zu verfolgen, und schließlich werden Schlüsselposten mit Vertrauten besetzt, um den Plan umzusetzen. Auch wird politische Berichterstattung erst hinterfragt, dann werden Kritiker mundtot gemacht und irgendwann wird die Informations- und Pressefreiheit massiv eingeschränkt. Dieses Drehbuch der Autokratie macht sich nun auch Donald Trump - vor aller Augen - zu eigen. Die am längsten bestehende Demokratie der Welt bröckelt. Nun soll von Seiten des Verteidigungsministeriums jegliche Berichterstattung genehmigt werden, sonst droht der Entzug der Akkreditierung. Das erlaubt keine unabhängige, sondern nur eine staatshörige Presse. Das ist wie eine Zensur. So handeln keine Demokraten, so handeln Diktatoren."/yyzz/DP/stw

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 21.09.2025
Fed startet Zinssenkungszyklus und schickt die US-Indizes auf neue Rekordlevelsgestern, 19:58 Uhr · onvista
Put-Optionsscheine
So schützt du dein Depot vor Verlusten18. Sept. · onvista
Daten von Polymarket
Die fünf spannendsten Börsen-Wetten17. Sept. · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden