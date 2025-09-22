Trump bei Kirk-Trauerfeier: 'Ich hasse meine Gegner'

GLENDALE (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat bei der Trauerfeier für den getöteten Aktivisten Charlie Kirk seine eigene Haltung zu politischen Gegnern verdeutlicht. Kirk sei ein "Missionar mit einem edlen Geist und einem großen, großen Ziel" gewesen, sagte Trump. Er habe seine Gegner nicht gehasst, sondern das Beste für sie gewollt. "Da war ich anderer Meinung als Charlie", fügte der US-Präsident dann hinzu. "Ich hasse meine Gegner und wünsche ihnen nicht das Beste."

An die Witwe Erika Kirk gewandt, sagte Trump: "Es tut mir leid, Erika. Aber vielleicht kannst Du und die ganze Gruppe mich noch davon überzeugen, dass das nicht richtig ist. Aber ich kann meine Gegner nicht ausstehen." Kirks Ehefrau hatte zuvor auf der Bühne erklärt, sie vergebe dem Schützen, der ihren Mann getötet habe. Die Antwort auf Hass sei nicht Hass, sondern immer Liebe.

Trump warnte zugleich davor, Meinungsäußerungen mit Gewalt gleichzusetzen. "Wenn Sprache als Gewalt gilt, dann werden einige unweigerlich den Schluss ziehen, dass Gewalt gerechtfertigt ist, um Sprache zu stoppen - und das werden wir nicht zulassen", sagte er. Die Tradition der offenen Debatte, die Kirk gepflegt habe, sei nicht nur ein Pfeiler der Demokratie, sondern "in vieler Hinsicht die Grundlage unserer gesamten Gesellschaft".

Kirk war am 10. September bei einer Veranstaltung im Bundesstaat Utah erschossen worden. Er galt als eines der bekanntesten Gesichter der amerikanischen Rechten. Über seine Plattformen erreichte er ein Millionenpublikum./gei/DP/zb