AKTIEN IM FOKUS: VW- und Porsche-Aktien leicht erholt von Kursrutsch am Vortag

dpa-AFX · Uhr
E-MobilitätLuxusgüter
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien aus dem Volkswagen-Konzernverbund haben sich am Dienstag etwas von den deutlichen Vortagesverlusten erholt. Die Titel des Sportwagenbauers Porsche AG stiegen um 2,4 Prozent. Für die VW-Vorzugsaktien ging es um 2,7 Prozent nach oben und für jene der Konzernholding Porsche SE um 2,6 Prozent.

Tags zuvor hatten die Anteilsscheine der Porsche AG wegen einer Gewinnwarnung 7,2 Prozent verloren. Die VW-Papiere hatten 7,1 Prozent eingebüßt und die Titel der Porsche SE 8,2 Prozent.

Die VW-Tochter Porsche AG hatte bereits am Freitagabend eingeräumt, aufgrund strategischer Umplanungen im laufenden Jahr mit noch weniger Gewinn zu rechnen. Ebenso wurde der Mutterkonzern Volkswagen wegen der Milliardenlasten vorsichtiger und auch die Dachgesellschaft Porsche SE der Familieneigentümer Porsche und Piech kappte in der Folge ihre Gewinnerwartungen.

Nun halfen auch Analystenstimmen bei der Stabilisierung der Aktien. RBC-Experte Tom Narayan stufte VW auf "Outperform" nach oben und sieht die Wolfsburger in der Zollsituation besser dastehen als die deutsche Konkurrenz. Analyst Jose Asumendi von der US-Bank JPMorgan hielt derweil an seinem "Overweight"-Votum für die Porsche AG fest und betonte, dass die hohen Kosten für die Restrukturierung des Sportwagenbauers am Markt keine Überraschung seien./edh/niw/jha/

