Apple - Kurs: neues Rekordhoch

Die Bilanz der Apple-Aktie fällt im bisherigen Jahresverlauf 2025 durchwachsen aus. Doch aktuell versprechen eine ganze Reihe von unterschiedlichen Chartformationen eine nachhaltige Verbesserung. Bereits vor zwei Wochen hatten wir auf eine klassische Bodenbildung sowie die übergeordnete Flaggenkonsolidierung hingewiesen (siehe „HSBC Daily Trading“ vom 10. September). Dank des jüngsten Verlaufshochs (256,63 USD) ist der Technologietitel nun auf dem besten Weg das bisherige Allzeithoch bei gut 260 USD unmittelbar anzusteuern. Über den Tellerrand hinausgeblickt, hält die untere Umkehr sogar ein Kursziel im Bereich von 280 USD bereit. In diesem Zusammenhang lohnt zudem ein Blick auf den Monatschart. In der höheren Zeitebene wurde jüngst das markante „Hammer“-Umkehrmuster vom April, welches in den Folgemonaten oftmals als Begrenzung fungiert hatte, nachhaltig nach oben aufgelöst. Letzteres sorgt für zusätzlichen Rückenwind. Auf der Unterseite bestehen indes Unterstützungen in Form der jüngsten Aufwärtsgaps (248,17/246,30 USD bzw. 235,03/234,51 USD) sowie in Form der Nackenlinie der o. g. Bodenbildung bei 225 USD.

Apple (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Apple

Quelle: LSEG, tradesignal²

