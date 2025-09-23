Werbung ausblenden
DAX® im Chart-Check: Starkes Jahr, starkes Q4? - HSBC Daily Trading TV 23.09.2025

HSBC · Uhr
In dieser Ausgabe von #HSBC Daily Trading TV analysiert Jörg Scherer, Leiter Technische Analyse HSBC Deutschland, den #DAX® .

►Weitere Chartanalysen unter https://grp.hsbc/6055xFYbx
►Weitere Infos: https://grp.hsbc/6056xFYbI
►Lesen Sie bitte die Werbe- und Lizenzhinweise unter https://grp.hsbc/6057xFYbL
►Kennen Sie schon unseren Instagram-Account? https://grp.hsbc/6058xFYb0

