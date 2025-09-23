Werbung ausblenden

Devisen: Eurokurs gibt zum US-Dollar etwas nach

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Dienstag nach den Kursgewinnen vom Wochenauftakt nur wenig verändert. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1790 US-Dollar gehandelt und damit geringfügig tiefer als am Vorabend.

Marktbeobachter sprachen von einer leichten Gegenbewegung. Am Montag hatte der Euro noch von einer Dollar-Schwäche profitiert und konnte mehr als einen halben Cent zulegen. Nachdem die US-Notenbank Fed den Leitzins in der vergangenen Woche erstmals in diesem Jahr gesenkt hat, haben die US-Notenbanker bis zum Jahresende weitere Zinssenkungen in Aussicht gestellt, was den Dollar zuletzt belastet hat.

Im weiteren Handelsverlauf dürften Konjunkturdaten wieder stärker in den Mittelpunkt des Interesses rücken. Auf dem Programm stehen Indikatoren zur Stimmung in den Betrieben der Eurozone und den USA. Nach Einschätzung von Analysten der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) dürfte sich das Interesse insbesondere auf die Stimmungslage in Deutschland und der Eurozone richten. Die Daten dürften eher verhalten ausfallen. "Signale einer merklichen Wachstumsbelebung lassen auf sich warten", heißt es in der Analyse der Helaba./jkr/jha/

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Eurokurs (Euro / Dollar)
$
Dollarkurs

Das könnte dich auch interessieren

Devisen: Euro legt zum US-Dollar etwas zugestern, 10:33 Uhr · dpa-AFX
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 21.09.2025
Fed startet Zinssenkungszyklus und schickt die US-Indizes auf neue Rekordlevels21. Sept. · onvista
Put-Optionsscheine
So schützt du dein Depot vor Verlusten18. Sept. · onvista
Daten von Polymarket
Die fünf spannendsten Börsen-Wetten17. Sept. · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden