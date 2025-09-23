EQS-Adhoc: Accentro gibt Zustimmung der Mehrheit der Gruppen und gerichtliche Bestätigung des Restrukturierungsplans im StaRUG-Verfahren bekannt

EQS-Ad-hoc: Accentro Real Estate AG / Schlagwort(e): Finanzierung/Immobilien

Accentro gibt Zustimmung der Mehrheit der Gruppen und gerichtliche Bestätigung des Restrukturierungsplans im StaRUG-Verfahren bekannt



23.09.2025

Accentro gibt Zustimmung der Mehrheit der Gruppen und gerichtliche Bestätigung des Restrukturierungsplans im StaRUG-Verfahren bekannt

Berlin, 23. September 2025 – Accentro gibt bekannt, dass der von der Gesellschaft vorgelegte Restrukturierungsplan nach dem StaRUG heute im Rahmen des Erörterungs- und Abstimmungstermins mit Zustimmung von vier der fünf abstimmenden Gruppen angenommen und vom zuständigen Restrukturierungsgericht bestätigt wurde. Die Gesellschaft wird zeitnah mit der Umsetzung des Restrukturierungsplans beginnen. Zu den geplanten Maßnahmen unter dem Restrukturierungsplan hat Accentro in ihren letzten Veröffentlichungen (siehe insbesondere die Ad Hoc Mitteilungen vom 29. März und 25. Juli 2025) ausführlich berichtet.



