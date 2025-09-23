EQS-Adhoc: Accentro gibt Zustimmung der Mehrheit der Gruppen und gerichtliche Bestätigung des Restrukturierungsplans im StaRUG-Verfahren bekannt

Werbung ausblenden

Accentro gibt Zustimmung der Mehrheit der Gruppen und gerichtliche Bestätigung des Restrukturierungsplans im StaRUG-Verfahren bekannt

EQS Group · Uhr
EQS-Ad-hoc: Accentro Real Estate AG / Schlagwort(e): Finanzierung/Immobilien
23.09.2025 / 17:02 CET/CEST

23.09.2025 / 17:02 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Accentro gibt Zustimmung der Mehrheit der Gruppen und gerichtliche Bestätigung des Restrukturierungsplans im StaRUG-Verfahren bekannt

Berlin, 23. September 2025 – Accentro gibt bekannt, dass der von der Gesellschaft vorgelegte Restrukturierungsplan nach dem StaRUG heute im Rahmen des Erörterungs- und Abstimmungstermins mit Zustimmung von vier der fünf abstimmenden Gruppen angenommen und vom zuständigen Restrukturierungsgericht bestätigt wurde. Die Gesellschaft wird zeitnah mit der Umsetzung des Restrukturierungsplans beginnen. Zu den geplanten Maßnahmen unter dem Restrukturierungsplan hat Accentro in ihren letzten Veröffentlichungen (siehe insbesondere die Ad Hoc Mitteilungen vom 29. März und 25. Juli 2025) ausführlich berichtet.


Mitteilende Person:

Thomas Eisenlohr, Head of Investor Relations
Tel.: +49 (0)30 887181272
eisenlohr@accentro.de


Berlin, den 23. September 2025

Der Vorstand
ACCENTRO Real Estate AG
Kantstraße 44/45
D-10625 Berlin

ISIN: DE000A0KFKB3 / DE000A3H3D51 / DE000A254YS5

Börsen: Frankfurter Wertpapierbörse, regulierter Markt (Prime Standard) / Luxembourg Stock Exchange

Ende der Insiderinformation

23.09.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Accentro Real Estate AG
Kantstr. 44/45
10625 Berlin
Deutschland
Telefon:+49 (0)30 - 887 181 - 0
Fax:+49 (0)30 - 887 181 - 11
E-Mail:info@accentro.ag
Internet:www.accentro.ag
ISIN:DE000A0KFKB3
WKN:A0KFKB
Börsen:Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID:2202648
Ende der MitteilungEQS News-Service

2202648 23.09.2025 CET/CEST

