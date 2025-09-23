Werbung ausblenden

EQS-PVR: Deutsche Konsum REIT-AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:

EQS Stimmrechtsmitteilung: Deutsche Konsum REIT-AG
Deutsche Konsum REIT-AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

23.09.2025 / 14:30 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder AöR (VBL), Karlsruhe/Deutschland, hat uns gemäß § 43 Abs. 1 WpHG am 19. September 2025 folgendes mitgeteilt:

Wir nehmen Bezug auf unsere Stimmrechtsmitteilung gemäß §§ 33 ff. des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) vom 4. August 2025 betreffend die Deutsche Konsum REIT-AG.

Aufgrund der erfolgten Überschreitung der Schwelle von 20 % der Stimmrechte aus Aktien an der Deutsche Konsum REIT-AG teilen wir, auch im Namen unseres Tochterunternehmens MS1 alpha invest GmbH, gemäß § 43 Abs. 1 WpHG das Folgende hinsichtlich der mit dem Erwerb der Stimmrechte verfolgten Ziele und der Herkunft der verwendeten Mittel mit:
  1. Mit dem Erwerb der Stimmrechte verfolgte Ziele (§ 43 Abs. 1 Satz 1 und Satz 3 WpHG)
  1. Der Erwerb der Stimmrechte an der Deutsche Konsum REIT-AG dient der langfristigen Umsetzung strategischer Ziele.
  2. Es ist beabsichtigt, innerhalb der nächsten zwölf Monate weitere Stimmrechte an der Deutsche Konsum REIT-AG im Rahmen einer Kapitalerhöhung zu erwerben, die von der Deutsche Konsum REIT-AG am 29. Mai 2025 gemäß Art. 17 Abs. 1 der Verordnung (EU) 596/2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) angekündigt wurde. Darüber hinaus ist derzeit nicht beabsichtigt, innerhalb der nächsten zwölf Monate weitere Stimmrechte an der Deutsche Konsum REIT-AG zu erwerben.
  3. Es ist beabsichtigt, dass die Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder AöR (VBL) als wesentliche (mittelbare) Aktionärin der Deutsche Konsum REIT-AG angemessen im Aufsichtsrat der Deutsche Konsum REIT-AG vertreten ist. Darüber hinaus wird derzeit keine Einflussnahme auf die Besetzung von Verwaltungs-, Leitungs- und Aufsichtsorganen der Deutsche Konsum REIT-AG angestrebt.
  4. Es ist derzeit keine wesentliche Änderung der Kapitalstruktur der Deutsche Konsum REIT-AG, insbesondere im Hinblick auf das Verhältnis von Eigen- und Fremdfinanzierungen und die Dividendenpolitik, beabsichtigt.
  1. Herkunft der Mittel (§ 43 Abs. 1 Satz 4 WpHG)
Der unmittelbare Erwerb der Stimmrechte an der Deutsche Konsum REIT-AG erfolgte unter der Verwendung von Eigenmitteln. Für den durch Zurechnung begründeten Erwerb der Stimmrechte an der Deutsche Konsum REIT-AG wurden weder Eigenmittel noch Fremdmittel aufgewendet.

 

23.09.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Deutsche Konsum REIT-AG
Marlene-Dietrich-Allee 12b
14482 Potsdam
Deutschland
Internet: www.deutsche-konsum.de

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2201982  23.09.2025 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Deutsche Konsum REIT

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 21.09.2025
Fed startet Zinssenkungszyklus und schickt die US-Indizes auf neue Rekordlevels21. Sept. · onvista
Put-Optionsscheine
So schützt du dein Depot vor Verlusten18. Sept. · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden