EQS-PVR: Deutsche Konsum REIT-AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

23.09.2025

Die Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder AöR (VBL), Karlsruhe/Deutschland, hat uns gemäß § 43 Abs. 1 WpHG am 19. September 2025 folgendes mitgeteilt:



Wir nehmen Bezug auf unsere Stimmrechtsmitteilung gemäß §§ 33 ff. des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) vom 4. August 2025 betreffend die Deutsche Konsum REIT-AG.



Aufgrund der erfolgten Überschreitung der Schwelle von 20 % der Stimmrechte aus Aktien an der Deutsche Konsum REIT-AG teilen wir, auch im Namen unseres Tochterunternehmens MS1 alpha invest GmbH, gemäß § 43 Abs. 1 WpHG das Folgende hinsichtlich der mit dem Erwerb der Stimmrechte verfolgten Ziele und der Herkunft der verwendeten Mittel mit: Mit dem Erwerb der Stimmrechte verfolgte Ziele (§ 43 Abs. 1 Satz 1 und Satz 3 WpHG) Der Erwerb der Stimmrechte an der Deutsche Konsum REIT-AG dient der langfristigen Umsetzung strategischer Ziele. Es ist beabsichtigt, innerhalb der nächsten zwölf Monate weitere Stimmrechte an der Deutsche Konsum REIT-AG im Rahmen einer Kapitalerhöhung zu erwerben, die von der Deutsche Konsum REIT-AG am 29. Mai 2025 gemäß Art. 17 Abs. 1 der Verordnung (EU) 596/2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) angekündigt wurde. Darüber hinaus ist derzeit nicht beabsichtigt, innerhalb der nächsten zwölf Monate weitere Stimmrechte an der Deutsche Konsum REIT-AG zu erwerben. Es ist beabsichtigt, dass die Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder AöR (VBL) als wesentliche (mittelbare) Aktionärin der Deutsche Konsum REIT-AG angemessen im Aufsichtsrat der Deutsche Konsum REIT-AG vertreten ist. Darüber hinaus wird derzeit keine Einflussnahme auf die Besetzung von Verwaltungs-, Leitungs- und Aufsichtsorganen der Deutsche Konsum REIT-AG angestrebt. Es ist derzeit keine wesentliche Änderung der Kapitalstruktur der Deutsche Konsum REIT-AG, insbesondere im Hinblick auf das Verhältnis von Eigen- und Fremdfinanzierungen und die Dividendenpolitik, beabsichtigt. Herkunft der Mittel (§ 43 Abs. 1 Satz 4 WpHG) Der unmittelbare Erwerb der Stimmrechte an der Deutsche Konsum REIT-AG erfolgte unter der Verwendung von Eigenmitteln. Für den durch Zurechnung begründeten Erwerb der Stimmrechte an der Deutsche Konsum REIT-AG wurden weder Eigenmittel noch Fremdmittel aufgewendet.



Sprache: Deutsch Unternehmen: Deutsche Konsum REIT-AG Marlene-Dietrich-Allee 12b 14482 Potsdam Deutschland Internet: www.deutsche-konsum.de

