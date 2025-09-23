EQS-PVR: Deutsche Konsum REIT-AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
EQS Group · Uhr
EQS Stimmrechtsmitteilung: Deutsche Konsum REIT-AG
Deutsche Konsum REIT-AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
23.09.2025 / 14:30 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Die Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder AöR (VBL), Karlsruhe/Deutschland, hat uns gemäß § 43 Abs. 1 WpHG am 19. September 2025 folgendes mitgeteilt:
Wir nehmen Bezug auf unsere Stimmrechtsmitteilung gemäß §§ 33 ff. des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) vom 4. August 2025 betreffend die Deutsche Konsum REIT-AG.
Aufgrund der erfolgten Überschreitung der Schwelle von 20 % der Stimmrechte aus Aktien an der Deutsche Konsum REIT-AG teilen wir, auch im Namen unseres Tochterunternehmens MS1 alpha invest GmbH, gemäß § 43 Abs. 1 WpHG das Folgende hinsichtlich der mit dem Erwerb der Stimmrechte verfolgten Ziele und der Herkunft der verwendeten Mittel mit:
Wir nehmen Bezug auf unsere Stimmrechtsmitteilung gemäß §§ 33 ff. des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) vom 4. August 2025 betreffend die Deutsche Konsum REIT-AG.
Aufgrund der erfolgten Überschreitung der Schwelle von 20 % der Stimmrechte aus Aktien an der Deutsche Konsum REIT-AG teilen wir, auch im Namen unseres Tochterunternehmens MS1 alpha invest GmbH, gemäß § 43 Abs. 1 WpHG das Folgende hinsichtlich der mit dem Erwerb der Stimmrechte verfolgten Ziele und der Herkunft der verwendeten Mittel mit:
- Mit dem Erwerb der Stimmrechte verfolgte Ziele (§ 43 Abs. 1 Satz 1 und Satz 3 WpHG)
- Der Erwerb der Stimmrechte an der Deutsche Konsum REIT-AG dient der langfristigen Umsetzung strategischer Ziele.
- Es ist beabsichtigt, innerhalb der nächsten zwölf Monate weitere Stimmrechte an der Deutsche Konsum REIT-AG im Rahmen einer Kapitalerhöhung zu erwerben, die von der Deutsche Konsum REIT-AG am 29. Mai 2025 gemäß Art. 17 Abs. 1 der Verordnung (EU) 596/2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) angekündigt wurde. Darüber hinaus ist derzeit nicht beabsichtigt, innerhalb der nächsten zwölf Monate weitere Stimmrechte an der Deutsche Konsum REIT-AG zu erwerben.
- Es ist beabsichtigt, dass die Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder AöR (VBL) als wesentliche (mittelbare) Aktionärin der Deutsche Konsum REIT-AG angemessen im Aufsichtsrat der Deutsche Konsum REIT-AG vertreten ist. Darüber hinaus wird derzeit keine Einflussnahme auf die Besetzung von Verwaltungs-, Leitungs- und Aufsichtsorganen der Deutsche Konsum REIT-AG angestrebt.
- Es ist derzeit keine wesentliche Änderung der Kapitalstruktur der Deutsche Konsum REIT-AG, insbesondere im Hinblick auf das Verhältnis von Eigen- und Fremdfinanzierungen und die Dividendenpolitik, beabsichtigt.
- Herkunft der Mittel (§ 43 Abs. 1 Satz 4 WpHG)
23.09.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Deutsche Konsum REIT-AG
|Marlene-Dietrich-Allee 12b
|14482 Potsdam
|Deutschland
|Internet:
|www.deutsche-konsum.de
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2201982 23.09.2025 CET/CEST
Das könnte dich auch interessieren
Original-Research: Deutsche Grundstücksauktionen AG (von GBC AG): Kaufengestern, 08:00 Uhr · dpa-AFX
Premium-Beiträge
Trading-ImpulsNach Elliott-Einstieg: Nasdaq-100-Wert hat zweistelliges Kurspotenzialheute, 15:30 Uhr · onvista
Chartzeit Wochenausgabe 21.09.2025Fed startet Zinssenkungszyklus und schickt die US-Indizes auf neue Rekordlevels21. Sept. · onvista