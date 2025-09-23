EQS-PVR: Deutsche Konsum REIT-AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Stimmrechtsmitteilung: Deutsche Konsum REIT-AG

Opus Stichting – Chartered Issuances, Amsterdam/Niederlande, hat uns gemäß § 43 Abs. 1 WpHG am 19. September 2025 folgendes mitgeteilt:

wir nehmen Bezug auf unsere Stimmrechtsmitteilung gemäß §§ 33 ff. des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) vom 4. August 2025 betreffend die Deutsche Konsum REIT-AG.

Aufgrund der erfolgten Überschreitung der Schwelle von 20 % der Stimmrechte aus Aktien an der Deutsche Konsum REIT-AG teilen wir, auch im Namen unserer Tochterunternehmen Encore Holding S.à r.l, sowie der Opus (Private Markets) Chartered Issuances S.A., gemäß § 43 Abs. 1 WpHG das Folgende hinsichtlich der mit dem Erwerb der Stimmrechte verfolgten Ziele und der Herkunft der verwendeten Mittel mit:

I. Mit dem Erwerb der Stimmrechte verfolgte Ziele (§ 43 Abs. 1 Satz 1 und Satz 3 WpHG)

Der durch Zurechnung begründete Erwerb der Stimmrechte an der Deutsche Konsum REIT-AG erfolgte im Rahmen einer Transaktion mit der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder AöR (VBL) und dient der langfristigen Umsetzung strategischer Ziele der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder AöR (VBL). Es ist beabsichtigt, innerhalb der nächsten zwölf Monate für die Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder AöR (VBL) weitere Stimmrechte an der Deutsche Konsum REIT-AG im Rahmen einer Kapitalerhöhung zu erwerben, die von der Deutsche Konsum REIT-AG am 29. Mai 2025 gemäß Art. 17 Abs. 1 der Verordnung (EU) 596/2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) angekündigt wurde. Darüber hinaus ist derzeit nicht beabsichtigt, innerhalb der nächsten zwölf Monate weitere Stimmrechte an der Deutsche Konsum REIT-AG zu erwerben. Es wird derzeit keine Einflussnahme auf die Besetzung von Verwaltungs-, Leitungs- und Aufsichtsorganen der Deutsche Konsum REIT-AG angestrebt. Es ist derzeit keine wesentliche Änderung der Kapitalstruktur der Deutsche Konsum REIT-AG, insbesondere im Hinblick auf das Verhältnis von Eigen- und Fremdfinanzierungen und die Dividendenpolitik, beabsichtigt.

II.

Herkunft der Mittel (§ 43 Abs. 1 Satz 4 WpHG)



Der durch Zurechnung begründete Erwerb der Stimmrechte an der Deutsche Konsum REIT-AG erfolgte im Rahmen einer Transaktion mit der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder AöR (VBL) ohne Verwendung von Eigen- und Fremdmitteln.

Sprache: Deutsch Unternehmen: Deutsche Konsum REIT-AG

