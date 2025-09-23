TAGESVORSCHAU: Termine am 23. September 2025

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 23. September 2025

TERMINE UNTERNEHMEN 08:00 DEU: Tui Buchungsupdate TERMINE KONJUNKTUR 09:15 FRA: HCOB Einkaufsmanagerindex Industrie und Dienstleistungen 9/25 09:30 DEU: HCOB Einkaufsmanagerindex Industrie und Dienstleistungen 9/25 10:00 ESP: Handelsbilanz 7/25 10:00 EUR: HCOB Einkaufsmanagerindex Industrie und Dienstleistungen 9/25 10:30 GBR: S&P Einkaufsmanagerindex Industrie und Dienstleistungen 9/25 15:45 USA: S&P Einkaufsmanagerindex Industrie und Dienstleistungen 9/25 16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 8/25 16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 9/25 SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: BGH entscheidet über Verbraucheransprüche auf Zinsen aus Prämiensparverträgen 10:00 DEU: Oberlandesgericht Stuttgart entscheidet über die Klage vom Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) gegen die «Lidl Plus»-App, Stuttgart 11:00 DEU: Eröffnung 14. Ostdeutsches Energieforum (bis 24.09.)

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi